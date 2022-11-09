A Polícia Civil investiga um caso, registrado como abandono de incapaz, após tomar conhecimento de que uma idosa foi deixada sozinha, com um colchão e alguns pertences, por um carro oficial da Prefeitura de São Domingos do Norte perto de um asilo em Ecoporanga, município vizinho, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde da última segunda-feira (7).

A Prefeitura de Ecoporanga informou, em nota, que soube da situação no dia seguinte, nesta terça-feira (8). Segundo a administração, a idosa estava em situação de rua e recebeu assistência do município. Ainda conforme o órgão, durante contato com a mulher, que não teve a idade informada, foi percebido que ela estava confusa e desorientada.

De acordo com a Prefeitura de Ecoporanga, após realizar buscas com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), a família da idosa foi localizada em Barra de São Francisco, município também no Noroeste do Estado. Ela foi entregue aos familiares.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Domingos do Norte confirmou que um carro oficial levou a idosa até Ecoporanga e afirmou que encontrou em um coreto da Igreja Católica, sem documentos de identificação, e disse que a transportou até um local indicado pela idosa para atender a um pedido dela, que teria dito que tinha uma filha morando na cidade vizinha. A administração municipal destacou que não houve negligência do município no caso, já que realizou a vontade da mulher. Veja a nota na íntegra:

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga caso de idosa deixada na rua por carro de prefeitura do ES

Nota de esclarecimento da Prefeitura de São Domingos do Norte sobre idosa levada para Ecoporanga Crédito: Reprodução