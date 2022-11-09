A Polícia Civil investiga um caso, registrado como abandono de incapaz, após tomar conhecimento de que uma idosa foi deixada sozinha, com um colchão e alguns pertences, por um carro oficial da Prefeitura de São Domingos do Norte perto de um asilo em Ecoporanga, município vizinho, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde da última segunda-feira (7).
A Prefeitura de Ecoporanga informou, em nota, que soube da situação no dia seguinte, nesta terça-feira (8). Segundo a administração, a idosa estava em situação de rua e recebeu assistência do município. Ainda conforme o órgão, durante contato com a mulher, que não teve a idade informada, foi percebido que ela estava confusa e desorientada.
De acordo com a Prefeitura de Ecoporanga, após realizar buscas com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), a família da idosa foi localizada em Barra de São Francisco, município também no Noroeste do Estado. Ela foi entregue aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Domingos do Norte confirmou que um carro oficial levou a idosa até Ecoporanga e afirmou que encontrou em um coreto da Igreja Católica, sem documentos de identificação, e disse que a transportou até um local indicado pela idosa para atender a um pedido dela, que teria dito que tinha uma filha morando na cidade vizinha. A administração municipal destacou que não houve negligência do município no caso, já que realizou a vontade da mulher. Veja a nota na íntegra:
Polícia investiga caso de idosa deixada na rua por carro de prefeitura do ES
A Polícia Civil explicou que as investigações e diligências do caso estão em andamento na Delegacia de Ecoporanga e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação pode ser repassada. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirmou a corporação, em nota.