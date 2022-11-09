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Perto de asilo

Polícia investiga caso de idosa deixada na rua por carro de prefeitura do ES

Idosa foi deixada na rua por um carro da Prefeitura de São Domingos do Norte, que alega ter feito a vontade da mulher; a família dela foi localizada pela Prefeitura de Ecoporanga
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 nov 2022 às 18:08

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 18:08

A Polícia Civil investiga um caso, registrado como abandono de incapaz, após tomar conhecimento de que uma idosa foi deixada sozinha, com um colchão e alguns pertences, por um carro oficial da Prefeitura de São Domingos do Norte perto de um asilo em Ecoporanga, município vizinho, no Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde da última segunda-feira (7).
A Prefeitura de Ecoporanga informou, em nota, que soube da situação no dia seguinte, nesta terça-feira (8). Segundo a administração, a idosa estava em situação de rua e recebeu assistência do município. Ainda conforme o órgão, durante contato com a mulher, que não teve a idade informada, foi percebido que ela estava confusa e desorientada.
De acordo com a Prefeitura de Ecoporanga, após realizar buscas com apoio do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), a família da idosa foi localizada em Barra de São Francisco, município também no Noroeste do Estado. Ela foi entregue aos familiares.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Domingos do Norte confirmou que um carro oficial levou a idosa até Ecoporanga e afirmou que encontrou em um coreto da Igreja Católica, sem documentos de identificação, e disse que a transportou até um local indicado pela idosa para atender a um pedido dela, que teria dito que tinha uma filha morando na cidade vizinha. A administração municipal destacou que não houve negligência do município no caso, já que realizou a vontade da mulher. Veja a nota na íntegra:
Polícia investiga caso de idosa deixada na rua por carro de prefeitura do ES
Nota de esclarecimento sobre idosa levada para Ecoporanga
Nota de esclarecimento da Prefeitura de São Domingos do Norte sobre idosa levada para Ecoporanga Crédito: Reprodução
A Polícia Civil explicou que as investigações e diligências do caso estão em andamento na Delegacia de Ecoporanga e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação pode ser repassada. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirmou a corporação, em nota.

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