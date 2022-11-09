Imagens chocantes começaram a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (9): suspeitos apontam armas, de dentro de um carro, para um homem fardado que pilotava uma motocicleta pelas ruas do Centro de Vitória. O motociclista é um servidor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), e o órgão confirmou que já está ciente do caso.
Nas imagens, é possível ouvir os criminosos falando que vão matar o servidor, que usava o uniforme da Coordenação de Apoio Especializado (Caesp) do Iases.
Em nota, o instituto informou que "tomou ciência deste vídeo nesta quarta-feira (9), é um servidor do Iases na moto, e providências legais estão sendo adotadas".
Já a Polícia Civil disse que "não é possível confirmar a data e a localidade onde as imagens foram registradas. No entanto, cabe destacar que a inteligência da Polícia Civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado".
Dupla faz vídeo apontando armas para servidor do Iases em Vitória
Quem tiver informações sobre os suspeitos que gravaram as imagens pode ajudar repassando para o Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.