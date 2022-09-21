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Família pede ajuda

Jovem desaparece a caminho da escola em Cariacica

Hanna Beatriz Pereira, de 18 anos, saiu de Nova Brasília e não chegou ao colégio em Vila Capixaba; família busca por ela desde segunda-feira (19) e pede ajuda
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 set 2022 às 14:31

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 14:31

Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu no dia 19 de setembro deste ano, em Cariacica
Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu no dia 19 de setembro deste ano, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Atualização

23/09/2022 - 12:10
A jovem Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira foi encontrada na manhã desta sexta-feira (23). A família não quis informar onde ela estava, mas disse que a jovem está bem.
A jovem Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu na última segunda-feira (19), quando estava a caminho da escola, em Cariacica. Segundo a família, ela saiu de manhã do bairro Nova Brasília, onde mora, e não chegou ao colégio, que fica em Vila Capixaba.
Jovem desaparece a caminho da escola em Cariacica
Consultor comercial, o pai Jefferson Assereuy Pereira disse que a filha é exemplar, sempre ia sozinha para a instituição de ensino e nunca ficou sem dar notícias. "Estamos totalmente sem comunicação há dois dias. Ligação cai direto na caixa postal, o telefone dela nem toca", revelou.
Desesperados, os familiares já registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e buscam pistas do paradeiro da jovem. "Nós conversamos com a coordenação do colégio e já fomos na Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) atrás de imagens", contou Jefferson.
Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu no dia 19 de setembro deste ano, em Cariacica
Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, tem o cabelo loiro escuro, mas está com ele pintado, atualmente Crédito: Acervo familiar
Segundo o pai, Hana vestia calça jeans e blusa preta e branca quando desapareceu. "Ela é branquinha, está com o cabelo vermelho (tipo acaju), tem estatura mediana (1,70 m aproximadamente) e usa óculos estilo gatinho. Ela também estava com uma bolsa, daquelas de ombro, jeans com fundo florido", detalhou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

As investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada. "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade", finalizou, em nota.

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