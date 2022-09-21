Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu no dia 19 de setembro deste ano, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Atualização A jovem Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira foi encontrada na manhã desta sexta-feira (23). A família não quis informar onde ela estava, mas disse que a jovem está bem.

A jovem Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, desapareceu na última segunda-feira (19), quando estava a caminho da escola, em Cariacica . Segundo a família, ela saiu de manhã do bairro Nova Brasília, onde mora, e não chegou ao colégio, que fica em Vila Capixaba.

Your browser does not support the audio element. Jovem desaparece a caminho da escola em Cariacica

Consultor comercial, o pai Jefferson Assereuy Pereira disse que a filha é exemplar, sempre ia sozinha para a instituição de ensino e nunca ficou sem dar notícias. "Estamos totalmente sem comunicação há dois dias. Ligação cai direto na caixa postal, o telefone dela nem toca", revelou.

Desesperados, os familiares já registraram um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil e buscam pistas do paradeiro da jovem. "Nós conversamos com a coordenação do colégio e já fomos na Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) atrás de imagens", contou Jefferson.

Hana Beatriz Martins Lins Assereuy Pereira, de 18 anos, tem o cabelo loiro escuro, mas está com ele pintado, atualmente Crédito: Acervo familiar

Segundo o pai, Hana vestia calça jeans e blusa preta e branca quando desapareceu. "Ela é branquinha, está com o cabelo vermelho (tipo acaju), tem estatura mediana (1,70 m aproximadamente) e usa óculos estilo gatinho. Ela também estava com uma bolsa, daquelas de ombro, jeans com fundo florido", detalhou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL