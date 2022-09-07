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Após acidente

Jovem que estava desaparecido é resgatado nu em fenda no Mestre Álvaro

O rapaz foi localizado em um ponto de difícil acesso, com risco de queda.  Morador de Vila Velha, ele estava desaparecido desde a terça-feira (6) pela manhã
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 set 2022 às 16:28

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 16:28

Um jovem de 19 anos se acidentou no Monte Mestre Álvaro, na Serra, e foi resgatado de helicóptero no início da tarde desta quarta-feira (7). O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
O rapaz, que é morador de Vila Velha, estava desaparecido desde a terça-feira (6) pela manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por um homem que transitava pelo Mestre Álvaro quando ouviu gritos de socorro vindos de uma fenda.
Com apoio do helicóptero, o rapaz foi localizado em um ponto de difícil acesso, numa fenda entre dois paredões de rochas, com risco de queda iminente. Ele estava nu e sem condições de sair do local. 
Diante do local, a complexa operação de regaste durou cerca de 50 minutos, sendo finalizada às 14h. Ele foi retirado com ajuda de um cesto de resgate.
A reportagem apurou com o Notaer que após o resgate o jovem não se lembrava como teria se acidentado e parado naquele local. Também não se sabe o motivo pelo qual ele estava nu.
Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves para avaliação.
Jovem que estava desaparecido é resgatado nu em fenda no Mestre Álvaro

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