Com apoio do helicóptero, o rapaz foi localizado em um ponto de difícil acesso, numa fenda entre dois paredões de rochas, com risco de queda iminente. Ele estava nu e sem condições de sair do local.
Diante do local, a complexa operação de regaste durou cerca de 50 minutos, sendo finalizada às 14h. Ele foi retirado com ajuda de um cesto de resgate.
A reportagem apurou com o Notaer que após o resgate o jovem não se lembrava como teria se acidentado e parado naquele local. Também não se sabe o motivo pelo qual ele estava nu.
Ele foi levado de helicóptero para o Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves para avaliação.
Jovem que estava desaparecido é resgatado nu em fenda no Mestre Álvaro