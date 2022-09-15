Aposentado está desaparecido há 2 meses após sair para beber em Iúna

A família de Manoel Pereira de Souza, de 66 anos, busca saber informações que levem ao paradeiro do aposentado, que está desaparecido há mais de dois meses. Segundo a filha dele, Luana Souza, o pai foi visto pela última vez em uma comunidade rural do interior de Iúna, na Região do Caparaó, no dia 2 de julho, quando passou a noite em uma casa com outros dois homens.
“Meu pai era aposentado e morava sozinho na sede. Eu moro próximo a ele e fazia tudo, comida, cuidados. Por conta do uso de bebidas alcoólicas ele desenvolveu transtorno mental. No dia 2, um sábado, ele saiu de casa e foi visto por moradores andando a pé para comunidade de Serrinha. Neste lugar, ele morou no passado, quando trabalhava de meeiro”, conta a filha.
Segundo a filha, Manoel saiu de casa sem portar documentos pessoais e outros pertences. “Nós fomos até essa casa, dois homens estavam morando nesse local onde meu pai vive. Eles disseram que eles beberam junto naquela noite e que meu pai dormiu lá e depois sumiu”, disse Luana.
Após registrar o desaparecimento do aposentado, buscas chegaram a ser realizadas pelo Corpo de Bombeiros numa mata perto da casa, sem sucesso. “Encontramos a camisa do meu pai na casa e os homens que moravam lá deixaram o local. Eles deixaram lavouras e pertences para trás. O que queremos é uma resposta. A polícia diz que não podem fazer nada. Não sabemos mais o que fazer”.
INVESTIGAÇÃO
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber como está o caso. A corporação respondeu, por nota, que o desaparecimento segue sob investigação da delegacia de polícia de Iúna. Informou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181.