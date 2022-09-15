Aposentado está desaparecido há 2 meses após sair para beber em Iúna

“Meu pai era aposentado e morava sozinho na sede. Eu moro próximo a ele e fazia tudo, comida, cuidados. Por conta do uso de bebidas alcoólicas ele desenvolveu transtorno mental. No dia 2, um sábado, ele saiu de casa e foi visto por moradores andando a pé para comunidade de Serrinha. Neste lugar, ele morou no passado, quando trabalhava de meeiro”, conta a filha.