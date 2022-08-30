Família procura por jovem que desapareceu em João Neiva

Um jovem de 25 anos, morador de João Neiva, Norte do Espírito Santo, está desaparecido desde o dia 21 deste mês. Lucas Neves Palmas saiu, por volta de 12 horas, da casa onde mora com a mãe e a irmã, às margens da da BR 101, próximo ao Trevo do município, e não foi mais visto. A Polícia Civil investiga o desaparecimento.
Nas redes sociais, a família compartilha uma imagem pedindo ajuda para encontrar o jovem e contatos para quem tiver qualquer informação. Lucas tem problemas psiquiátricos e faz acompanhamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de João Neiva.
A coordenadora do Caps, Sandra Delaia Ramos, informou que Lucas costumava sair de casa sem avisar para onde ia, mas nunca havia passado tanto tempo sem dar notícias para a família. O Caps também auxilia nas buscas pelo jovem, que estão sendo realizadas também em municípios vizinhos.
Por nota, a Polícia Civil informou que o desaparecimento está sendo investigado por meio da Delegacia de Polícia de João Neiva e, até o momento, ele não foi encontrado. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.