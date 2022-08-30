Família procura por jovem que desapareceu em João Neiva

A coordenadora do Caps, Sandra Delaia Ramos, informou que Lucas costumava sair de casa sem avisar para onde ia, mas nunca havia passado tanto tempo sem dar notícias para a família. O Caps também auxilia nas buscas pelo jovem, que estão sendo realizadas também em municípios vizinhos.

A PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.