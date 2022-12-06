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Crime

Suspeito de tráfico é esfaqueado por casal e acaba preso em Iúna

Jovem de 18 anos contou que foi esfaqueado na manhã desta segunda-feira (5) por suspeitos que roubaram a cocaína que ele tinha em casa

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 12:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 dez 2022 às 12:42
Um jovem de 18 anos foi esfaqueado por um casal na manhã desta segunda-feira (5) no interior de Iúna, na Região do Caparaó. O rapaz, segundo a Polícia Militar, é suspeito de comercializar drogas na região. Em mensagens que chegaram no celular dele enquanto os militares atendiam a ocorrência, havia encomendas relacionadas a compra de cocaína e drogas foram encontradas no imóvel dele.
Segundo ocorrência da Polícia Militar, o caso foi registrado em Rio Claro. Um vizinho da vítima acionou a PM e contou aos militares que quatro jovens teriam ido até a sua propriedade afirmando que o veículo em que estavam havia atolado na estrada e encontraram o rapaz caído no chão, parecendo estar morto. O rapaz não teve a identidade divulgada.
Após o relato do grupo ao vizinho, o homem foi pedir ajuda e, ao retornar, todos haviam ido embora. Na casa mencionada pelo grupo, a polícia encontrou o jovem com um corte grande na região do pescoço, com vida. Ele contou ter levado uma facada de um casal e que eles teriam roubado "a cocaína" dele.
Na residência, os militares encontraram resquícios de substância análoga à cocaína junto a uma balança de precisão, um cartão e uma nota de R$ 100. Em outro local, os policiais encontraram uma vasilha contendo maconha.
santa casa de guaçuí
Jovem suspeito de tráfico foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução
Ainda de acordo com a PM, durante o atendimento à ocorrência, o celular do jovem estaqueado começou a tocar, e, nas mensagens de um aplicativo de mensagens, havia pedidos de outras pessoas relacionados a compra de cocaína.
O jovem, segundo a Polícia Militar, é suspeito de comercializar drogas na região e foi preso por tráfico de drogas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e ficou internado na unidade sob escolta policial.
Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito foi detido pelo crime, e informou que caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Iúna.

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