Suspeito de tráfico é esfaqueado por casal e acaba preso em Iúna

Um jovem de 18 anos foi esfaqueado por um casal na manhã desta segunda-feira (5) no interior de Iúna , na Região do Caparaó. O rapaz, segundo a Polícia Militar , é suspeito de comercializar drogas na região. Em mensagens que chegaram no celular dele enquanto os militares atendiam a ocorrência, havia encomendas relacionadas a compra de cocaína e drogas foram encontradas no imóvel dele.

Segundo ocorrência da Polícia Militar , o caso foi registrado em Rio Claro. Um vizinho da vítima acionou a PM e contou aos militares que quatro jovens teriam ido até a sua propriedade afirmando que o veículo em que estavam havia atolado na estrada e encontraram o rapaz caído no chão, parecendo estar morto. O rapaz não teve a identidade divulgada.

Após o relato do grupo ao vizinho, o homem foi pedir ajuda e, ao retornar, todos haviam ido embora. Na casa mencionada pelo grupo, a polícia encontrou o jovem com um corte grande na região do pescoço, com vida. Ele contou ter levado uma facada de um casal e que eles teriam roubado "a cocaína" dele.

Na residência, os militares encontraram resquícios de substância análoga à cocaína junto a uma balança de precisão, um cartão e uma nota de R$ 100. Em outro local, os policiais encontraram uma vasilha contendo maconha.

Jovem suspeito de tráfico foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução

Ainda de acordo com a PM, durante o atendimento à ocorrência, o celular do jovem estaqueado começou a tocar, e, nas mensagens de um aplicativo de mensagens, havia pedidos de outras pessoas relacionados a compra de cocaína.