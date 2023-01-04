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Pena de até 12 anos

Jovem é preso ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios na Serra

Suspeito de 18 anos foi flagrado pela Polícia Federal no momento em que recebia o pacote, nesta quarta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:49

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:49

Suspeito de 18 anos foi flagrado pela Polícia Federal no momento em que recebia o pacote, nesta quarta-feira (4)
Os mil reais estavam divididos em cédulas de 50 e 100 reais Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um jovem de 18 anos foi preso enquanto recebia um pacote com mil reais em notas falsas, em uma agência dos Correios no município da Serra, na tarde desta quarta-feira (4).
A ação foi comandada pela Polícia Federal. De acordo com a corporação, foi a própria área de segurança dos Correios que informou que a encomenda era suspeita.
Os policiais, então, foram até a agência e aguardaram o momento em que o homem retirava a encomenda para prendê-lo em flagrante. No pacote havia notas de 100 e 50 reais. O bairro onde a apreensão aconteceu não foi informado.
O jovem confessou que comprou o material na internet por R$ 300. Agora, a PF segue investigando para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.
Jovem é preso ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios na Serra
O suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, autuado pelo crime de moeda falsa e conduzido para o sistema prisional. A pena para o crime pode variar de três a 12 anos de prisão.

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