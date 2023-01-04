Os mil reais estavam divididos em cédulas de 50 e 100 reais Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um jovem de 18 anos foi preso enquanto recebia um pacote com mil reais em notas falsas, em uma agência dos Correios no município da Serra , na tarde desta quarta-feira (4).

A ação foi comandada pela Polícia Federal . De acordo com a corporação, foi a própria área de segurança dos Correios que informou que a encomenda era suspeita.

Os policiais, então, foram até a agência e aguardaram o momento em que o homem retirava a encomenda para prendê-lo em flagrante. No pacote havia notas de 100 e 50 reais. O bairro onde a apreensão aconteceu não foi informado.

O jovem confessou que comprou o material na internet por R$ 300. Agora, a PF segue investigando para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.

Your browser does not support the audio element. Jovem é preso ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios na Serra