A ação foi comandada pela Polícia Federal. De acordo com a corporação, foi a própria área de segurança dos Correios que informou que a encomenda era suspeita.
Os policiais, então, foram até a agência e aguardaram o momento em que o homem retirava a encomenda para prendê-lo em flagrante. No pacote havia notas de 100 e 50 reais. O bairro onde a apreensão aconteceu não foi informado.
O jovem confessou que comprou o material na internet por R$ 300. Agora, a PF segue investigando para identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas.
Jovem é preso ao receber R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios na Serra
O suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, autuado pelo crime de moeda falsa e conduzido para o sistema prisional. A pena para o crime pode variar de três a 12 anos de prisão.