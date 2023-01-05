Sóstenes, Pablo, Chelsea e Rhuan são investigados Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os servidores do Centro de Detenção Provisória da Serra foram alvo de uma operação deflagrada nesta quinta-feira (05) pela PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Eleitoral da Serra. Os nomes dos candidatos para quem foi pedido voto não estão sendo divulgados uma vez que eles não estão sendo investigados. "A princípio os candidatos não são investigados", explica o superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas.

Na lista dos investigados está a diretora e o diretor adjunto do centro de detenção, bem como uma servidora. O marido da diretora, que é presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários, e um ex-diretor da Escola Penitenciária também estão na lista. Confira abaixo os nomes:

Your browser does not support the audio element. Diretora, marido e mais 3 são investigados por direcionar votos em presídio no ES

Chelsea Genevieve de Oliveira Moraes Fernandes - diretora do CDPS



Pablo do Nascimento Estevão - diretor-adjunto do CDPS



Rhuan Karllo Alves Fernandes - presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo e marido de Chelsea



Sóstenes Araújo - ex-diretor da Escola Penitenciária



Flávia dos Santos Silva Sobrinho - servidora do CDPS



Também foi determinado pelo Poder Judiciário que os investigados não mantenham contato entre si - exceto no caso do casal -, com os detentos que confirmaram as denúncias iniciais e com os mesários que atuaram durante o pleito.

O depoimento de todos os investigados está marcado para esta sexta-feira (06), na sede da Polícia Federal, em Vila Velha.

Quem são os investigados

Chelsea Genevieve Fernandes é formada em Direito pela Ufes e especialista em direito penal e processual e penal. Ingressou na Sejus em 2015 como policial penal e é diretora da CSPS da Serra. É casada com Rhuan.

é formada em Direito pela Ufes e especialista em direito penal e processual e penal. Ingressou na Sejus em 2015 como policial penal e é diretora da CSPS da Serra. É casada com Rhuan. Rhuan Karllo Alves Fernandes é formado em Administração pela Ufes, policial penal desde 2010 e atua como presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo. É casado com Chelsea.



é formado em Administração pela Ufes, policial penal desde 2010 e atua como presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo. É casado com Chelsea. Sóstenes Araújo é formado em Direito com pós-graduação em Ciências Criminais. É policial penal e servidor desde 2010. Foi diretor da Escola Penitenciária.



é formado em Direito com pós-graduação em Ciências Criminais. É policial penal e servidor desde 2010. Foi diretor da Escola Penitenciária. Pablo do Nascimento Estevão é policial penal e servidor da Sejus desde 2010. Atua como assistente da direção do presídio.



é policial penal e servidor da Sejus desde 2010. Atua como assistente da direção do presídio. Flávia dos Santos Silva Sobrinho é policial penal desde 2008.



Entenda o caso

As investigações se iniciaram após denúncias de que servidores da Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), durante os dias de votação, ao levarem os detentos até a seção eleitoral, induziram e/ou pressionaram os detentos de unidades prisionais a votarem em candidatos de sua preferência.

Na avaliação da PF, a situação se mostra extremamente grave, pois o fato é que o interno está em situação de vulnerabilidade diante do sistema prisional, uma vez que sua vida está sob a proteção e controle do Estado, no caso, dos servidores.

Segundo o superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, a equipe constatou que alguns dirigentes prisionais coagiram presos a votar em determinados candidatos. "Isso motivou pedido de cinco mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje na casa de cinco servidores efetivos da Sejus”, disse.

Ele afirmou ainda que os objetos apreendidos serão analisados e a partir daí será analisado qual rumo a investigação irá tomar.

Sobre a possibilidade da coação ter acontecido em outras unidades, ele disse que a PF não descarta essa hipótese.

“(Na denúncia recebida) tinham outras unidades também, mas só conseguimos comprovar na Serra por enquanto. Mas não exclui as outras. Então, dependendo do que for analisado, outras unidades podem acabar sendo investigadas”.

Os investigados responderão pela prática de coação eleitoral (art. 301 do Código Eleitoral) com pena que pode chegar quatro anos de prisão.

O que diz a Sejus

Em nota, a Sejus informou que, desde a época dos fatos, vem colaborando com as investigações da Polícia Judiciária da União.

Os investigados também foram procurados pela reportagem, que ainda não conseguiu retorno. O espaço está aberto para manifestações.