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Operação Errantes

PF mira esquema de propina envolvendo servidores de Presidente Kennedy

Segundo a PF, foi apurado que em 2020 servidores cobraram vantagens indevidas a um empresário, e, em contrapartida, prorrogariam o contrato dele, simulando competição
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 nov 2022 às 08:57

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 08:57

Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy
Fachada da Prefeitura e Câmara Municipal de Presidente Kennedy Crédito: Edson Chagas
Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22), em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, a Operação Errantes, que investiga solicitações de propina por servidores públicos do município na área da saúde. Segundo a PF, são investigados crimes de corrupção e direcionamento de contratação pública.
Durante as ações da Operação Errantes, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos para coletar mais elementos probatórios e verificar eventual envolvimento de outras pessoas no esquema investigado.
De acordo com informações da Polícia Federal, foi apurado que em 2020 os agentes cobraram vantagens indevidas a um empresário contratado pelo município. Em contrapartida, iriam prorrogar seu contrato, simulando competição e agilizando execuções de pagamento.
Os investigados poderão responder pela prática de crime de corrupção passiva e frustração do caráter competitivo de licitação. Somadas, as penas podem chegar a 20 anos de reclusão.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Presidente Kennedy informou que vai cumprir com as determinações judiciais.

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