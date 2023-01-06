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Imagens impressionantes

Motorista derruba portão de prédio e passa por cima de mulher em Vitória

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o homem atropela a idosa após derrubar o portão com o carro ao sair da garagem do prédio, na tarde de quarta-feira (4)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 jan 2023 às 08:34

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 08:34

A câmera de segurança de um prédio em frente à Terceira Ponte, na Praia do Suá, em Vitória, flagrou o momento em que um motorista derruba o portão da garagem do edifício e passa por cima de uma idosa que estava passando na calçada. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (4) e, apesar das imagens impressionantes do atropelamento, Deonisia Ferreira, de 70 anos, quebrou três dedos e não teve ferimentos mais graves.
As imagens mostram quando o motorista, um homem de 45 anos, ao sair da garagem do edifício, derruba o portão, que cai em cima da idosa que passava pela calçada. Mesmo com a mulher no chão e com o portão em cima da perna dela, o condutor do veículo não para e passa por cima dela, fugindo do local.
Pela gravação é possível ver o motorista contornando por cima do canteiro que fica em frente à praça do pedágio da Terceira Ponte e seguindo pela rua Humberto Martins de Paula em direção à Enseada do Suá. Pessoas que viram a cena tentaram alcançar o veículo, sem sucesso. Um grupo ficou no local e acionou o socorro para a idosa.
A síndica do prédio, Raquel Brandão, contou à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, que o motorista era morador do prédio e estava em surto no momento do fato. Segundo o relato, o homem chegou a ser detido a poucos metros do prédio após o atropelamento, mas morreu no dia seguinte em uma clínica onde teria sido internado após a detenção. Já a idosa trabalha em um prédio próximo ao local do acidente.
O filho da idosa atropelada contou à reportagem que a mãe dele já estava se recuperando em casa. Na manhã desta sexta-feira (6), um novo portão foi instalado no edifício
Motorista derruba portão de prédio e passa por cima de mulher em Vitória
Um novo portão foi colocado no local na manhã desta sexta-feira (6) Crédito: Naiara Arpini
A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e contou que, em contato com o motorista do carro, ele informou que estava na garagem do segundo pavimento e teria sido surpreendido por três homens. O condutor alegou que para não ser pego por eles, entrou no veículo e acelerou para cima deles em legítima defesa, momento em que desceu a rampa e derrubado o portão.
Ainda de acordo com a PM, em seguida os militares constataram que o homem tem a CNH com suspensão do direito de dirigir, por motivos psiquiátricos. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e permaneceu sob a responsabilidade da Guarda Municipal de Vitória. 
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) disse que uma equipe de trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de atropelamento de uma idosa de 70 anos na Avenida João Batista Parra, na Praia do Suá.
"O condutor, segundo a família, tem esquizofrenia e estava em surto quando o atropelamento aconteceu. Por orientação da Polícia Civil, ele não foi preso, e, assim, retornou com a família para uma clínica especializada", afirmou a Semsu, em nota.

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