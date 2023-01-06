Primeira zona de convergência do ano traz chuva ao ES no fim de semana

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória

Nessas áreas em destaque, são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, a vegetação, a vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, a recomendação é entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil por meio do telefone (27) 3194-3652.