Primeira zona de convergência do ano traz chuva ao ES no fim de semana

A primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que provoca chuva no Espírito Santo neste início de ano, vai deixar o tempo instável no Estado nos próximos dias. A empresa de meteorologia Climatempo destaca a que previsão é de chuva volumosa na Região Sudeste do Brasil, com acumulados entre 100 mm e 200 mm entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo.
Diante da previsão de chuva, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um aviso meteorológico especial válido até sábado (7) em que coloca o Estado em nível de atenção. O Instituto prevê condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas de moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos em alguns pontos do Espírito Santo.
Nessas áreas em destaque, são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, a vegetação, a vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, a recomendação é entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil por meio do telefone (27) 3194-3652.
Previsão para o fim de semana no ES:
- Sexta-feira (6): zona de convergência influencia o tempo e o sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia no Estado. A partir da tarde, a instabilidade aumenta e ocorre pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Noroeste, Norte e na Grande Vitória.
As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul;
- Sábado (7): tempo segue instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões;
- Domingo (8): dia de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul.