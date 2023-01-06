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Primeira zona de convergência do ano traz chuva ao ES no fim de semana

Com a previsão de tempo instável, Incaper emitiu um aviso meteorológico especial para todo o Estado alertando sobre os riscos de acumulados significativos de chuva
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jan 2023 às 07:59

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 07:59

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que provoca chuva no Espírito Santo neste início de ano, vai deixar o tempo instável no Estado nos próximos dias. A empresa de meteorologia Climatempo destaca a que previsão é de chuva volumosa na Região Sudeste do Brasil, com acumulados entre 100 mm e 200 mm entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Sul do Espírito Santo. 
Diante da previsão de chuva, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um aviso meteorológico especial válido até sábado (7) em que coloca o Estado em nível de atenção. O Instituto prevê condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas de moderada à forte intensidade, que podem resultar em acumulados significativos em alguns pontos do Espírito Santo. 
Incaper emite aviso meteorológico especial de chuva para o ES
Incaper emite aviso meteorológico especial de chuva para o ES Crédito: Incaper
Nessas áreas em destaque, são grandes as chances de ocorrência de danos a propriedades, a vegetação, a vida de pessoas e animais. Em caso de situação de perigo iminente, a recomendação é entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil por meio do telefone (27) 3194-3652.

Previsão para o fim de semana no ES:

  • Sexta-feira (6): zona de convergência influencia o tempo e o sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia no Estado. A partir da tarde, a instabilidade aumenta e ocorre pancadas de chuva com trovoadas nas regiões Sul, Serrana, Noroeste, Norte e na Grande Vitória.
    As temperaturas diminuem em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul;
  • Sábado (7): tempo segue instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas diminuem em todas as regiões;
  • Domingo (8): dia de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul. 

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