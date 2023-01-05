Instituto emite novo alerta de chuva forte para todas as cidades do ES

Fiéis visitam o Convento da Penha em dia chuvoso no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Mais uma vez o Espírito Santo recebeu um aviso de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desta vez, o alerta laranja chama a atenção para o risco de chuva intensa em todas as localidades capixabas. A validade é até as 10h desta sexta-feira (6). Há ainda um alerta amarelo, de perigo potencial e com a mesma duração, para uma pequena parte de Conceição da Barra, no Norte do Estado.

Nas cidades em laranja, a quantidade de chuva pode ficar entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Durante a vigência do alerta, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já no trecho em amarelo de Conceição da Barra pode chover de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, essa instabilidade no Espírito Santo, com constantes alertas de chuva, é provocada por uma combinação de três fatores : um corredor de umidade que passa pelo Estado, a presença de ar quente e úmido e um ciclone na costa do Sudeste brasileiro associado a uma frente fria.

Além disso, uma grande quantidade de nuvens já começou a se formar no céu capixaba. Parte destas nuvens se intensificam com calor e provocam chuva com raios principalmente à tarde e à noite no Estado.