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Alerta laranja

Instituto emite novo alerta de chuva forte para todas as cidades do ES

Previsão para os municípios é de chuva intensa entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jan 2023 às 11:05

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 11:05

Fiéis visitam o Convento da Penha na primeira segunda-feira do ano
Fiéis visitam o Convento da Penha em dia chuvoso no Espírito Santo  Crédito: Fernando Madeira
Mais uma vez o Espírito Santo recebeu um aviso de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desta vez, o alerta laranja chama a atenção para o risco de chuva intensa em todas as localidades capixabas. A validade é até as 10h desta sexta-feira (6). Há ainda um alerta amarelo, de perigo potencial e com a mesma duração, para uma pequena parte de Conceição da Barra, no Norte do Estado. 
Nas cidades em laranja, a quantidade de chuva pode ficar entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia, com ventos intensos, de 60 km/h a 100 km/h. Durante a vigência do alerta, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já no trecho em amarelo de Conceição da Barra pode chover de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, essa instabilidade no Espírito Santo, com constantes alertas de chuva, é provocada por uma combinação de três fatores: um corredor de umidade que passa pelo Estado, a presença de ar quente e úmido e um ciclone na costa do Sudeste brasileiro associado a uma frente fria.
Além disso, uma grande quantidade de nuvens já começou a se formar no céu capixaba. Parte destas nuvens se intensificam com calor e provocam chuva com raios principalmente à tarde e à noite no Estado.

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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