ES tem outro alerta de chuva: entenda por que tempo segue instável

Estado pode ter grandes acumulados de chuva especialmente na sexta-feira (06) e no sábado (07) Crédito: Ricardo Medeiros

O calor e o sol forte, tão desejados pela maioria dos capixabas, podem estar com os dias contados no Espírito Santo . A previsão é de que cumulados significativos de chuva voltem a cair nesta semana – inclusive, um novo alerta amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para todos os municípios. Mas por qual motivo a chuva insiste em permanecer sobre o Estado?

De acordo com a empresa Climatempo, essa instabilidade é provocada por uma combinação de três fatores: um corredor de umidade que passa pelo Estado, a presença de ar quente e úmido e um ciclone na costa do Sudeste brasileiro associado a uma frente fria.

Além disso, uma grande quantidade de nuvens já começou a se formar no céu capixaba. Parte destas nuvens se intensificam com calor e provocam chuva com raios principalmente à tarde e à noite no Estado.

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Também é possível que se forme uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) até o final de semana, mas o instituto ainda estuda se ela será observada pelos próximos dias.

Nesta quinta-feira (05), a tendência é que o tempo permaneça estável nas regiões do Estado. Segundo a Climatempo, pode chover em algumas localidades, mas a chuva não será tão volumosa. O cenário muda na sexta (06), quando podem ser registrados 40 a 60 mm de chuva durante o dia no Espírito Santo.

Já no sábado (07), o mau tempo fica ainda mais forte e a chuva pode causar alguns estragos, como enchentes e inundações.

Alerta renovado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuvas intensas emitido na última terça-feira (04). O aviso ficará válido até as 10h desta quinta-feira (5), nos 78 municípios do Estado.

O alerta é de perigo potencial, da cor amarela – o menor na escala de risco. De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar disso, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.