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Missão humanitária

Missionária do ES se forma em enfermagem para ajudar em missão na África

Aos 53 anos, a cachoeirense Creny Maria da Cruz vive no Chad – país do centro-norte africano – para cuidar da saúde dos mais necessitados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jan 2023 às 14:24

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 14:24

Missionária de Cachoeiro se forma em enfermagem para ajudar povos africanos
Missionária de Cachoeiro se forma em enfermagem para ajudar povos africanos Crédito: Divulgação/ Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
Aos 16 anos, a cachoeirense Creny Maria da Cruz, decidiu deixar o distrito de Burarama, no interior do município do Sul do Estado, e se doar à vocação religiosa, tornando-se freira. Atualmente, aos 57 anos, ela dedica sua vida a cuidar da saúde dos mais necessitados em uma missão humanitária na África. Há cerca de dois anos, a Irmã Creny, como é chamada, se formou em enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para conseguir ajudar ainda mais os povos africanos.
As missões pelo mundo começaram em 1993. Além do continente africano, Irmã Creny passou por países da Europa, como Portugal e Itália.
Ela conta que já tinha o curso de técnica em enfermagem, mas decidiu voltar ao Espírito Santo para a formação superior em enfermagem. Atualmente, formada no curso, ela faz parte das Irmãs Missionárias Combonianas (congregação religiosa fundada por São Daniel Comboni que traz a missão de cuidar dos mais pobres e abandonados) e atua no Chad – país do centro-norte da África.
A missionária afirma que realiza um trabalho incansável. “O trabalho é muito e eu precisava me preparar melhor. Só vou parar quando as forças não derem mais. Temos muito a dar e também a receber. Para mim, a vida é muito importante e cada paciente é um milagre de Deus”, conta a freira.

Missionária de Cachoeiro se forma em enfermagem para ajudar povos africanos

Irmã Creny Maria da Cruz está em Cachoeiro de Itapemirim e retorna ao país africano na próxima terça-feira (10).
"É uma realidade realmente desafiadora. O Chad é um país completamente isolado com muitos doentes, temos apenas um médico para atender milhares de pessoas. É humanamente impossível. Por isso, todo trabalho de consultas e tratamento é conosco: missionários da enfermagem"
Irmã Creny Maria da Cruz - Missionária 
Em casa, a religiosa conta sempre sente saudades da beleza das montanhas capixabas, o verde das florestas e a abundância das águas do país. Irmã Creny conta que acompanha as notícias do país e lhe causa tristeza ver que a desigualdade e a pobreza cresceram no Brasil. “Somos um país rico e temos possibilidades de tudo. Estamos em uma situação muito triste e poderíamos nos ajudar mais entre si”, avalia.
Além dos projetos sociais, para ajudar o desenvolvimento da comunidade, as Irmãs Missionárias Combonianas realizam doações de comidas e roupas. Também ajudam na infraestrutura do local, através da construção de poços de água.

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