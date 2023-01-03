Missionária do ES se forma em enfermagem para ajudar em missão na África

Aos 16 anos, a cachoeirense Creny Maria da Cruz, decidiu deixar o distrito de Burarama, no interior do município do Sul do Estado, e se doar à vocação religiosa, tornando-se freira. Atualmente, aos 57 anos, ela dedica sua vida a cuidar da saúde dos mais necessitados em uma missão humanitária na África. Há cerca de dois anos, a Irmã Creny, como é chamada, se formou em enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para conseguir ajudar ainda mais os povos africanos.
Ela conta que já tinha o curso de técnica em enfermagem, mas decidiu voltar ao Espírito Santo para a formação superior em enfermagem. Atualmente, formada no curso, ela faz parte das Irmãs Missionárias Combonianas (congregação religiosa fundada por São Daniel Comboni que traz a missão de cuidar dos mais pobres e abandonados) e atua no Chad – país do centro-norte da África.
A missionária afirma que realiza um trabalho incansável. “O trabalho é muito e eu precisava me preparar melhor. Só vou parar quando as forças não derem mais. Temos muito a dar e também a receber. Para mim, a vida é muito importante e cada paciente é um milagre de Deus”, conta a freira.
Missionária de Cachoeiro se forma em enfermagem para ajudar povos africanos
Irmã Creny Maria da Cruz está em Cachoeiro de Itapemirim e retorna ao país africano na próxima terça-feira (10).
"É uma realidade realmente desafiadora. O Chad é um país completamente isolado com muitos doentes, temos apenas um médico para atender milhares de pessoas. É humanamente impossível. Por isso, todo trabalho de consultas e tratamento é conosco: missionários da enfermagem"
Em casa, a religiosa conta sempre sente saudades da beleza das montanhas capixabas, o verde das florestas e a abundância das águas do país. Irmã Creny conta que acompanha as notícias do país e lhe causa tristeza ver que a desigualdade e a pobreza cresceram no Brasil. “Somos um país rico e temos possibilidades de tudo. Estamos em uma situação muito triste e poderíamos nos ajudar mais entre si”, avalia.
Além dos projetos sociais, para ajudar o desenvolvimento da comunidade, as Irmãs Missionárias Combonianas realizam doações de comidas e roupas. Também ajudam na infraestrutura do local, através da construção de poços de água.