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Avisos do Inmet

ES começa 2023 com alertas de chuva, tempestade e ventos intensos

Previsão do tempo mostra que tempo deve ficar fechado nesta primeira semana do ano no Estado; Inmet emitiu dois novos alertas na manhã desta segunda (2) válidos até terça (3)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jan 2023 às 10:52

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 10:52

Mesmo com chuva, família admira a vista do Convento da Penha
Mesmo com chuva e céu encoberto, família admira a vista do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
Com a previsão de que a primeira semana de 2023 seja chuvosa no Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuva, tempestade e ventos intensos emitidos na manhã desta segunda-feira (2). Os avisos laranja, de perigo, e amarelo, de perigo potencial, valem até as 10h da manhã de terça-feira (3).
  • Aviso laranja (perigo para tempestade): é válido para 17 cidades, onde pode chover entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos oscilam entre os 60 km/h e 100 km/h e pode ocorrer queda de granizo. Durante a vigência do alerta, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. 
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Irupi
  12. Iúna
  13. Jerônimo Monteiro
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. Muqui
  17. São José do Calçado
  • Aviso amarelo: (perigo potencial para chuva intensa): prevê que pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou 50 mm/dia em 69 cidades capixabas e os ventos atingem de 40 km/h a 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Boa Esperança
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Cariacica
  15. Castelo
  16. Colatina
  17. Conceição da Barra
  18. Conceição do Castelo
  19. Domingos Martins
  20. Ecoporanga
  21. Fundão
  22. Governador Lindenberg
  23. Guarapari
  24. Ibatiba
  25. Ibiraçu
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jaguaré
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Linhares
  36. Mantenópolis
  37. Marataízes
  38. Marechal Floriano
  39. Marilândia
  40. Mimoso do Sul
  41. Montanha
  42. Mucurici
  43. Muniz Freire
  44. Muqui
  45. Nova Venécia
  46. Pancas
  47. Pedro Canário
  48. Pinheiros
  49. Piúma
  50. Ponto Belo
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória

Orientações para os capixabas

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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