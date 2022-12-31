Vai chover ou não na virada do ano? Veja previsão do tempo para o ES

Tempo nublado em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de um mês e um feriado do Natal marcado por temporais, será que a virada do ano também será com chuva no Espírito Santo? O ano de 2022 se despede com tempo instável no Espírito Santo com possibilidade de chuva nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo.

Segundo o Climatempo, a virada do ano em Vitória será com muitas nuvens, mas sem chuva, após um dia de sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde na capital. A estimativa é de 24 graus na passagem para 2023.

A nebulosidade e o tempo instável ocorre devido à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul ainda ativa sobre o Brasil ao fim de 2022 e também de um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), que aumenta as condições para chuva no último dia de 2022.

De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado tem tem tendência de tempo aberto na Grande Vitória e região Nordeste do ES. Ao longo do dia, há chuva esparsa nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da região Noroeste. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuvas com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou para as regiões Sul e Serrana do Estado um alerta amarelo de chuvas intensas, de perigo potencial com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos que podem ser de 40 a 60 quilômetros por hora. O alerta é válido até as 10 horas deste domingo (1°).

Alerta de chuvas intensas para o Sul do ES Crédito: Reprodução/Inmet

O alerta é válido para 34 municípios das regiões Sul e Serrana. Confira: