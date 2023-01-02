Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Início de janeiro

Primeira semana de 2023 começa com chuva e tempo instável no ES

Chuva decorre de um corredor de umidade que vem da Amazônia e chega até o Sul e Sudeste do Brasil neste início de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 jan 2023 às 07:22

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 07:22

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20)
Praia de Camburi, em Vitória, com baixo movimento por causa da chuva Crédito: Carlos Alberto Silva
A primeira semana de 2023 no Espírito Santo deve ser marcada por tempo instável. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a chuva decorre de um corredor de umidade que vem da Amazônia e chega até o Sul e Sudeste do Brasil.
Nestes primeiros dias de janeiro, a chuva aumenta nos quatro Estados do Sudeste, com mais intensidade entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.
No Espírito Santo, pode ocorrer chuva forte acompanhada de temporais, com queda de granizo e rajadas de vento nesta segunda-feira (2) devido à alta umidade do ar, ao calor e ao grande reforço de um Vórtice Ciclônico nos Altos e Médios Níveis da Atmosfera (VCAN), que atuará nesses dois dias na costa do Sudeste.

Frente fria

A chegada de uma frente fria deve espalhar chuva e temporais na Região Sul do país, entre 2 e 3 de janeiro. Esse sistema vai se deslocar próximo da costa de São Paulo e do Paraná, ajudando a formar um sistema de baixa pressão atmosférica entre o litoral desses dois Estados até quarta-feira (4).
A Climatempo alerta que essa baixa pressão tem características de ciclone extratropical e ajudará a dar origem a uma nova frente fria pelo Sudeste a partir de quinta-feira (5).
Todos esses sistemas somados ao corredor de umidade que vêm da Amazônia e o cavado meteorológico justificarão o grande excesso de chuva previsto até sábado (7) entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o Estado capixaba, além do Centro-Oeste.

Veja Também

Vai chover ou não na virada do ano? Veja previsão do tempo para o ES

Inmet emite novo alerta de chuvas intensas no ES; confira cidades

Inmet renova alerta de chuvas intensas para cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima Climatempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados