Primeira semana de 2023 começa com chuva e tempo instável no ES

Praia de Camburi, em Vitória, com baixo movimento por causa da chuva Crédito: Carlos Alberto Silva

A primeira semana de 2023 no Espírito Santo deve ser marcada por tempo instável. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a chuva decorre de um corredor de umidade que vem da Amazônia e chega até o Sul e Sudeste do Brasil.

Nestes primeiros dias de janeiro, a chuva aumenta nos quatro Estados do Sudeste, com mais intensidade entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro.

No Espírito Santo, pode ocorrer chuva forte acompanhada de temporais, com queda de granizo e rajadas de vento nesta segunda-feira (2) devido à alta umidade do ar, ao calor e ao grande reforço de um Vórtice Ciclônico nos Altos e Médios Níveis da Atmosfera (VCAN), que atuará nesses dois dias na costa do Sudeste.

Frente fria

A chegada de uma frente fria deve espalhar chuva e temporais na Região Sul do país, entre 2 e 3 de janeiro. Esse sistema vai se deslocar próximo da costa de São Paulo e do Paraná, ajudando a formar um sistema de baixa pressão atmosférica entre o litoral desses dois Estados até quarta-feira (4).

A Climatempo alerta que essa baixa pressão tem características de ciclone extratropical e ajudará a dar origem a uma nova frente fria pelo Sudeste a partir de quinta-feira (5).