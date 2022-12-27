Inmet renova alerta de chuvas intensas para cidades do ES

- Quarta-feira (28): sol predominante, nuvens e chance de chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC;

- Quinta-feira (29): sol entre muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18ºC e 31ºC;

- Sexta-feira (30): tempo nublado sem chuva com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

- Sábado (31): tempo nublado com chuva, com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.