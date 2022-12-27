Inmet renova alerta de chuvas intensas para cidades do ES

- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
E o sol?
Previsão semanal
- Quarta-feira (28): sol predominante, nuvens e chance de chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC;
- Quinta-feira (29): sol entre muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18ºC e 31ºC;
- Sexta-feira (30): tempo nublado sem chuva com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.
- Sábado (31): tempo nublado com chuva, com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.