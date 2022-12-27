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Inmet renova alerta de chuvas intensas para cidades do ES

Aviso vale para 31 municípios capixabas, até às 10h desta quarta-feira (28). Previsão é de que o tempo volte a abrir nos próximos dias

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 15:29

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 dez 2022 às 15:29
Chuva forte deixa ruas alagadas em Marataízes
O município de Marataízes foi alvo de fortes chuvas no mês de dezembro Crédito: Leitor | A Gazeta
aviso meteorológico que previa chuvas intensas para o Espírito Santo foi renovado em 31 municípios capixabas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido até às 10h desta quarta-feira (28), o mesmo alerta abrangia todo o Estado, mas recuou na maioria das regiões durante a terça (27).
O aviso de atenção é o da cor amarela, ou seja, o menor na escala de risco. De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua 
  6. Bom Jesus do Norte 
  7. Brejetuba 
  8. Cachoeiro de Itapemirim 
  9. Castelo 
  10. Conceição do Castelo 
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto 
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba 
  16. Ibitirama
  17. Iconha 
  18. Irupi 
  19. Itapemirim
  20. Iúna 
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes 
  23. Mimoso do Sul 
  24. Muniz Freire 
  25. Muqui 
  26. Piúma 
  27. Presidente Kennedy 
  28. Rio Novo do Sul 
  29. São José do Calçado 
  30. Vargem Alta 
  31. Venda Nova do Imigrante

E o sol?

Há a previsão de sol mais predominante a partir de quarta, acompanhado do aumento nas temperaturas. No entanto, segundo o Inmet, é possível que ocorra pancadas isoladas, principalmente na Grande Vitória e na região Sul do Estado. No Norte e no Noroeste, a instabilidade diminui. 
Inmet renova alerta de chuvas intensas para cidades do ES

Previsão semanal

- Quarta-feira (28): sol predominante, nuvens e chance de chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC; 

- Quinta-feira (29): sol entre muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18ºC e 31ºC; 

- Sexta-feira (30): tempo nublado sem chuva com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

- Sábado (31): tempo nublado com chuva, com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

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