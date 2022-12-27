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Vitor de Angelo continua no comando da Educação no ES, anuncia Casagrande

Doutor em Ciências Sociais é um dos nomes mantidos no primeiro escalão do governo do Estado para os próximos quatro anos; restante do secretariado deve ser definido até quinta-feira (29)

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 11:07

Gisele Arantes

Gisele Arantes

Publicado em 

27 dez 2022 às 11:07
Secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo
Secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo Crédito: Divulgação | Sedu
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A informação foi dada na manhã desta terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória. 
Professor de Sociologia Política e doutor em Ciências Sociais, Vitor de Angelo é, ao mesmo tempo, um integrante do quadro técnico do governo e forte aliado de Casagrande. Durante a corrida eleitoral, saiu de férias para coordenar a campanha à reeleição. No biênio 2021-2022, ocupou o cargo de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).
Segundo Casagrande, a decisão de manter o secretário se deve ao bom desempenho neste primeiro mandato. "Vitor de Ângelo fez um trabalho importante durante a pandemia, quando tivemos desafios na Educação. Agora, tem a missão de recompor toda a qualidade da educação, recuperar o que perdemos durante a pandemia e que ainda não foi recuperado", afirmou à CBN.
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Na mesma entrevista, o governador prometeu fechar até a próxima quinta-feira (29) o quadro completo do novo secretariado. Entre os nomes já anunciados, há novos rostos, mas a maioria é de secretários que se mantém no cargo ou de velhos conhecidos dos capixabas, que já participaram de gestões anteriores, de Casagrande ou de Paulo Hartung.
Questionado sobre o fato de referir-se ao novo mandato como "novo governo", ao mesmo tempo em que opta pela permanência de tantos nomes à frente das pastas, Casagrande afirmou que é um governo de "renovação". 
"É um governo renovado, que vai acumular o que fez de bom nos primeiros quatro anos, e que é bem avaliado pela sociedade capixaba, mas tem que dar passos adiante. Como é um governo reeleito, a base continua, mas mesmo quem continua, como Vitor de Angelo, tem que entrar com energia nova. É como se estivesse entrando no primeiro dia do meu primeiro governo lá em 2011. Com vontade de trabalhar, inovar, energia para fazer as mudanças, aumentar a eficiência e aumentar a prestação de serviço. Estamos mudando 40% da equipe de primeiro escalão", disse.

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Cyntia Grillo continua como secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

Também nesta terça-feira (27), Casagrande anunciou por meio das redes sociais mais um nome que ficará no governo na próxima gestão: Cyntia Grillo, que permanecerá como titular da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Satades).
A pasta é responsável por programas sociais como o Bolsa Capixaba e o Cartão Reconstrução, além de políticas para geração de emprego e renda.
Cyntia Figueira Grillo, nova secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
Cyntia Grillo, secretária estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social Crédito: Reprodução Facebook
Grillo assumiu a Setades em abril de 2020, no meio do mandato de Casagrande. É formada em administração de empresas,  pós-graduada em Gestão Estratégica e Psicanálise Clínica.
No setor público, foi secretária da Assistência Social em Venda Nova do Imigrante. Também foi gerente de Benefícios e Transferência de Renda do Estado  e  subsecretaria do Trabalho na Setades.

Pastas já definidas

Na última quinta-feira (22), o governador anunciou que Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). No dia anterior, Casagrande havia divulgado a escolha do Miguel Paulo Duarte Neto,  economista do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Hospitalar, para a Secretaria de Estado da Saúde.
A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual. Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço (vice-governador), estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); Valésia Perozini (Chefia de Gabinete), Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).
Também foi confirmado, na segunda-feira (19), o retorno do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a permanência dos atuais secretários de Cultura, Fabrício Noronha, e de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno.
"Estamos mudando mais de um terço do secretariado. Mesmo com pessoas experientes, como Enio e André Garcia, são pessoas que mostraram capacidade de renovação. O importante é ter capacidade de realização", comentou Casagrande.

Atualização

27/12/2022 - 7:01
A matéria foi atualizada para incluir a indicação de Cyntia Grillo para o comando da Setades, anúncio também feito nesta terça-feira (27).

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