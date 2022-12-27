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Leonel Ximenes

"São atos terroristas", diz Casagrande sobre arsenal apreendido com bolsonarista

Em entrevista à CBN, governador defendeu punição "radical" contra os golpistas que querem impedir a posse de Lula

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 13:36

Públicado em 

27 dez 2022 às 13:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arsenal encontrado com bolsonarista que tentou explodir caminhão no DF
Arsenal encontrado com bolsonarista que tentou explodir caminhão no DF Crédito: Divulgação/PCDF
O governador Renato Casagrande (PSB) não passou pano. Em entrevista à CBN Vitória na manhã desta terça-feira (27), ele qualificou de "tentativa de ato terrorista” o episódio em que um bolsonarista foi preso com um arsenal de armas e munições no último sábado (24), em Brasília (DF).
O homem, que é gerente de um posto de gasolina no interior do Pará, confessou que o seu objetivo era explodir bombas próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília para causar pânico e criar uma crise política no país, impedindo a posse do presidente eleito, Lula, no próximo domingo (1º).
Na entrevista, a colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves, lembrou ao governador que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chamou de “atos análogos ao terrorismo” o que aconteceu sábado. Casagrande, entretanto, foi além.
“Acho que não são medidas análogas ao terrorismo, são atos terroristas. O que nós assistimos em Brasília foi a tentativa de um ato terrorista. De fato, isso causa muita preocupação ao Brasil todo porque a radicalização da política leva a atos terroristas.”

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A seguir, o socialista pregou uma punição dura aos responsáveis por essa tentativa de levar o terror à capital federal. “É assim que começa no mundo todo. Radicalizar a punição também é fundamental. Quem está financiando isso? Quem está financiando esse tipo de compra de armamento e de explosivos?”, indagou o governador do ES.

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Casagrande considerou que é necessário também que as forças federais e estaduais se juntem para apurar esses atos terroristas: “É muito importante que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal [atuem], porque são crimes federais. E com a ajuda das forças de segurança dos Estados, possam fazer essa investigação”.
"Ninguém é proibido de se manifestar, mas para se manifestar tem que solicitar alguma coisa que seja legal e constitucional. O que essas pessoas desejam não pode ser alcançado porque você não pode desrespeitar o desejo majoritário da população"
Renato Casagrande - Governador do ES
Sobre a desocupação das portas dos quartéis, o governador defendeu que o novo governo haja para que os bolsonaristas sejam retirados dessas áreas. “Avalio que à medida que o novo governo assuma no dia 1º de janeiro, com o novo ministro da Defesa e o novo comandante do Exército - porque essas manifestações acontecem quase todas elas próximas a um quartel ou a uma unidade do Exército -, medidas serão tomadas para que essas áreas sejam limpas e essas pessoas sejam afastadas.”

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A âncora do CBN Vitória, Fernanda Queiroz, perguntou a Casagrande de quem seria a iniciativa de retirada dos manifestantes da porta do 38º BI, na Prainha, em Vila Velha. “Seria uma iniciativa do Exército, mas naquilo que depender do apoio do governo [do Estado], terá apoio do governo”, respondeu o governador.
Embora tenha admitido que o momento é de tensão causada pela polarização política, o governador afirmou que nenhuma medida excepcional de segurança será adotada na sua posse. E destacou a importância de se aceitar a soberania popular expressas nas urnas.

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“Se teve um resultado da eleição, mesmo que tenha sido apertado, ele foi reconhecido por todos os países do mundo e pelas instituições brasileiras. As pessoas têm que compreender. Se não compreenderam no dia da eleição, têm que compreender que é hora de a gente fortalecer a democracia.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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