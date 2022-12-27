"São atos terroristas", diz Casagrande sobre arsenal apreendido com bolsonarista

Arsenal encontrado com bolsonarista que tentou explodir caminhão no DF Crédito: Divulgação/PCDF

Na entrevista, a colunista de política de A Gazeta, Letícia Gonçalves , lembrou ao governador que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chamou de “atos análogos ao terrorismo” o que aconteceu sábado. Casagrande, entretanto, foi além.

“Acho que não são medidas análogas ao terrorismo, são atos terroristas. O que nós assistimos em Brasília foi a tentativa de um ato terrorista. De fato, isso causa muita preocupação ao Brasil todo porque a radicalização da política leva a atos terroristas.”

A seguir, o socialista pregou uma punição dura aos responsáveis por essa tentativa de levar o terror à capital federal. “É assim que começa no mundo todo. Radicalizar a punição também é fundamental. Quem está financiando isso? Quem está financiando esse tipo de compra de armamento e de explosivos?”, indagou o governador do ES.

Casagrande considerou que é necessário também que as forças federais e estaduais se juntem para apurar esses atos terroristas: “É muito importante que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal [atuem], porque são crimes federais. E com a ajuda das forças de segurança dos Estados, possam fazer essa investigação”.

"Ninguém é proibido de se manifestar, mas para se manifestar tem que solicitar alguma coisa que seja legal e constitucional. O que essas pessoas desejam não pode ser alcançado porque você não pode desrespeitar o desejo majoritário da população" Renato Casagrande - Governador do ES

Sobre a desocupação das portas dos quartéis, o governador defendeu que o novo governo haja para que os bolsonaristas sejam retirados dessas áreas. “Avalio que à medida que o novo governo assuma no dia 1º de janeiro, com o novo ministro da Defesa e o novo comandante do Exército - porque essas manifestações acontecem quase todas elas próximas a um quartel ou a uma unidade do Exército -, medidas serão tomadas para que essas áreas sejam limpas e essas pessoas sejam afastadas.”

A âncora do CBN Vitória, Fernanda Queiroz, perguntou a Casagrande de quem seria a iniciativa de retirada dos manifestantes da porta do 38º BI, na Prainha, em Vila Velha . “Seria uma iniciativa do Exército, mas naquilo que depender do apoio do governo [do Estado], terá apoio do governo”, respondeu o governador.

Embora tenha admitido que o momento é de tensão causada pela polarização política, o governador afirmou que nenhuma medida excepcional de segurança será adotada na sua posse. E destacou a importância de se aceitar a soberania popular expressas nas urnas.