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Novo governo

Lula volta a Brasília para definir últimos ministros e fechar equipe

Presidente eleito já anunciou 21 nomes de seu governo, mas ainda faltam 16. Uma das principais pendências é definir para qual pasta vai a senadora Simone Tebet (MDB-MS)

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 13:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 dez 2022 às 13:38
A seis dias da posse e com 16 ministros a anunciar, o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta nesta segunda-feira, 26, a Brasília para finalizar a montagem de seu governo. A prioridade do petista será negociar o futuro da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e definir o comando do Ministério do Planejamento, o único da área econômica ainda em aberto.
Após entregar o Desenvolvimento Social para o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), o plano de Lula era emplacar Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-AP) na Autoridade Climática, que poderia ter status de ministério. Ter Marina à frente do órgão foi a condição estabelecida por Simone para topar o acerto, que no meio petista era visto como encaminhado.
Lula já anunciou 21 ministros de seu governo, mas ainda faltam 16
Lula já anunciou 21 ministros de seu governo, mas ainda faltam 16 Crédito: Ricardo Stuckert
Em reunião na última sexta-feira, 23, Marina Silva, contudo, disse a Lula que a Autoridade Climática deveria ficar nas mãos de alguém técnico, não de um político. A argumentação obstruiu o acordo vislumbrado pelo presidente eleito, que, assim, decidiu convidá-la para o Ministério do Meio Ambiente, surpreendendo até mesmo aliados próximos.
Simone Tebet, agora, pode assumir o Ministério do Planejamento ou o Ministério das Cidades. Mas há empecilhos nos dois cargos. No primeiro caso, a própria senadora já sinalizou a Lula que tem diferenças com o PT na área econômica e poderia entrar em embates com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a futura ministra da Gestão, Esther Dweck.
Já na pasta das Cidades, a resistência se dá dentro do MDB, que gostaria de emplacar uma indicação da bancada da Câmara, como o deputado federal José Priante (PA) ou o deputado federal Isnaldo Bulhões (PA). Corre por fora, ainda, Jader Filho PA), filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho. A possibilidade de Tebet ficar de fora do governo eleito não está descartada.
Além de Planejamento, Meio Ambiente e Cidades, Lula também precisa anunciar os ministros das seguintes pastas: Agricultura Familiar, Comunicações, Esportes, Gabinete de Segurança Institucional, Integração Nacional, Minas e Energia, Pesca, Povos Indígenas, Previdência, Secretaria de Comunicação Social e Transportes.

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