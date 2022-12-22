Nésio e Ethel cotados para integrar Ministério da Saúde no governo Lula

Ethel Maciel e Nésio Fernandes são cotados para compor Ministério da Saúde em 2023 Crédito: Montagem

Lula confirmou nesta quinta-feira (22) que a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, chefiará a pasta a partir de janeiro, mas, antes mesmo do anúncio, ela já analisava a possível composição de sua equipe no ministério, entre os quais aparecem os nomes de Ethel e Nésio.

Ethel se destacou com estudos sobre a Covid-19 durante a pandemia e é apontada nos bastidores como a favorita para chefiar a Secretaria de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde . O nome de Nésio, que também é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), circula para assumir a Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Secretário e presidente do Conass

Formado em Medicina em Cuba e filiado ao PCdoB, Nésio Fernandes integra desde o início de dezembro a equipe de transição do novo governo. Ele foi um dos protagonistas da gestão da pandemia de Covid-19 no Estado e, junto com o governador Renato Casagrande (PSB), sofreu críticas em relação às medidas adotadas.

Em março deste ano, o secretário assumiu a presidência do Conass. Ele é próximo de Humberto Costa, vice-líder do PT no Senado, que também é médico.

O titular estadual da Saúde pegou férias entre o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Contudo, como era esperado, ele não volta para o posto de secretário estadual no ano que vem.

Nésio foi alvo de adversários de Casagrande durante a campanha. Os ataques tinham cunho ideológico, principalmente. Como apontou a colunista Letícia Gonçalves , alguns prefeitos, aliados do chefe do Executivo estadual, se insurgiram contra o secretário no segundo turno.

Professora e pesquisadora da Covid-19

Etlhel Maciel é formada em Enfermagem, doutora em Epidemiologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University, no Estados Unidos. Foi uma das referências técnicas no país durante a pandemia de Covid-19.



Pesquisadora na área de tuberculose, a professora também integra o comitê técnico da Organização Mundial de Saúde (OMS) que auxilia os países com elevados índices de tuberculose a combater a doença.