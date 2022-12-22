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Laboratório apresenta DNA da inovação e veia empreendedora no Estado

Pioneiro no oferecimento das soluções tecnológicas em análises clínicas, Tommasi atua há seis décadas na vanguarda do setor

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:23

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 dez 2022 às 10:23
Há 60 anos cuidando da saúde e bem-estar de seus clientes, o Tommasi Laboratório colocou o Espírito Santo no mapa do Brasil quando se trata de inovação e tecnologia em análises laboratoriais.
Tommasi Laboratório
Espaço de atendimento no Tommasi: relação de identificação com a demanda do público Crédito: Tommasi Laboratório/ Divulgação
Com grande mente empreendedora, seu fundador, Henrique Tommasi Netto, desenvolveu equipamentos em uma época de acesso restrito, assim como sempre esteve à frente na corrida para ser um dos primeiros na hora de investir em novas tecnologias e maquinários de ponta vindos do exterior.
Seu comprometimento com a inovação e o desejo permanente de oferecer ao público capixaba o melhor atendimento e entrega de resultados estão no DNA da empresa, mantendo o laboratório no nível de destaque conquistado, sendo reconhecido, inclusive, como Marca de Valor pelos capixabas.
Henrique e Bruno Tommasi: inovação e dedicação passadas de pai para filho
Henrique e Bruno Tommasi: dedicação para aperfeiçoar trabalho Crédito: Tommasi/Divulgação
Diretor-executivo do Grupo Tommasi, Bruno Tommasi reforça o pioneirismo da empresa no sentido de desenvolver tecnologias que permitam apresentar ao mercado soluções melhores das já existentes. Isso posiciona a organização na vanguarda da oferta dos serviços de análises clínicas.
Ele lembra, que no final dos anos 1980, o Tommasi fez a substituição das seringas de vidro pelo tubo a vácuo. Outra inovação implantada pelo laboratório anos atrás, e que só agora faz parte da rotina dos outros laboratórios, é o uso do leitor de veia com raio infravermelho.
"O atendimento é a nossa porta de entrada. Então, investimos em um atendimento diferenciado. Os flebotomistas – profissionais responsáveis pela coleta de material dos pacientes, sobretudo sangue – passam por um treinamento focado no acolhimento do paciente, já que ninguém gosta de colher sangue, e no cuidado com essa coleta, usando um sistema mais indolor."
Bruno Tommasi - Diretor-executivo do Grupo Tommasi
Colaboradores da área técnica também recebem constantes investimentos em novas tecnologias e treinamento. Hoje, com as inovações crescentes, além do conhecimento de formação – bioquímico, médico, farmacêutico, biólogo –, é preciso ter informações para lidar com novos equipamentos. “Outras necessidades vão surgindo, e estamos atualizando, treinando e trazendo novos profissionais para a equipe”, sublinha o diretor.
Bruno Tommasi
Bruno Tommasi destaca conduta inovadora e atenta da empresa na qualificação de seus profissionais Crédito: Tommasi/Divulgação
Essa postura também é adotada na área administrativa do Grupo Tommasi. “Nosso RH está sendo mudado para lidar com a nova geração de profissionais. Estamos reestruturando a empresa para esse novo momento de mercado profissional. Na parte financeira, há muita tecnologia sendo usada. É uma evolução completa em todas as áreas.”

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