Laboratório apresenta DNA da inovação e veia empreendedora no Estado

Há 60 anos cuidando da saúde e bem-estar de seus clientes, o Tommasi Laboratório colocou o Espírito Santo no mapa do Brasil quando se trata de inovação e tecnologia em análises laboratoriais.

Espaço de atendimento no Tommasi: relação de identificação com a demanda do público Crédito: Tommasi Laboratório/ Divulgação

Com grande mente empreendedora, seu fundador, Henrique Tommasi Netto, desenvolveu equipamentos em uma época de acesso restrito, assim como sempre esteve à frente na corrida para ser um dos primeiros na hora de investir em novas tecnologias e maquinários de ponta vindos do exterior.

Seu comprometimento com a inovação e o desejo permanente de oferecer ao público capixaba o melhor atendimento e entrega de resultados estão no DNA da empresa, mantendo o laboratório no nível de destaque conquistado, sendo reconhecido, inclusive, como Marca de Valor pelos capixabas.

Henrique e Bruno Tommasi: dedicação para aperfeiçoar trabalho Crédito: Tommasi/Divulgação

Diretor-executivo do Grupo Tommasi, Bruno Tommasi reforça o pioneirismo da empresa no sentido de desenvolver tecnologias que permitam apresentar ao mercado soluções melhores das já existentes. Isso posiciona a organização na vanguarda da oferta dos serviços de análises clínicas.

Ele lembra, que no final dos anos 1980, o Tommasi fez a substituição das seringas de vidro pelo tubo a vácuo. Outra inovação implantada pelo laboratório anos atrás, e que só agora faz parte da rotina dos outros laboratórios, é o uso do leitor de veia com raio infravermelho.

"O atendimento é a nossa porta de entrada. Então, investimos em um atendimento diferenciado. Os flebotomistas – profissionais responsáveis pela coleta de material dos pacientes, sobretudo sangue – passam por um treinamento focado no acolhimento do paciente, já que ninguém gosta de colher sangue, e no cuidado com essa coleta, usando um sistema mais indolor." Bruno Tommasi - Diretor-executivo do Grupo Tommasi

Colaboradores da área técnica também recebem constantes investimentos em novas tecnologias e treinamento. Hoje, com as inovações crescentes, além do conhecimento de formação – bioquímico, médico, farmacêutico, biólogo –, é preciso ter informações para lidar com novos equipamentos. “Outras necessidades vão surgindo, e estamos atualizando, treinando e trazendo novos profissionais para a equipe”, sublinha o diretor.

Bruno Tommasi destaca conduta inovadora e atenta da empresa na qualificação de seus profissionais Crédito: Tommasi/Divulgação