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Senac-ES vai iniciar preparação de talentos para competições profissionais; participantes receberão auxílio estudantil

Com histórico de medalhas nas Competições Senac e participação em eventos internacionais, instituição aposta em projeto que visa formar novos talentos no Espírito Santo

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Publicado em 17 de março de 2026 às 18:02

Senac lança turma para alunos que almejam transformar suas trajetórias e competir profissionalmente Crédito: Divulgação/Senac-ES

O Senac Espírito Santo se prepara para dar um novo passo na formação de profissionais de alta performance. A instituição irá lançar turmas gratuitas para preparar, de forma técnica e intensiva, estudantes interessados em representar o Estado e o Brasil em competições nacionais e internacionais. Além do aprofundamento em dinâmicas, técnicas e processos que envolvem o mundo das mais variadas profissões, os jovens selecionados receberão auxílio estudantil de R$ 600 mensais. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação profissional e fortalecer a cultura de excelência que já marca a trajetória do Senac-ES nas Competições Senac, o maior evento de educação profissional do país voltado para o comércio de bens, serviços e turismo no Brasil.

No total são 150 vagas e podem participar jovens de 18 a 20 anos com ensino fundamental completo. Para realizar a matrícula, o jovem precisa acessar o ícone "Competições Senac" no site da instituição, ler o edital, procurar o curso de interesse, preencher o formulário e enviar o CPF, RG, comprovante de residência (dos últimos três meses) e comprovante de escolaridade de ensino fundamental completo.

As turmas devem contemplar diferentes áreas profissionais, como tecnologia da informação, gastronomia, estética, florista, cuidados de saúde, recepção de hotel e serviços de restaurante (confira a lista completa no final da matéria).

O edital com critérios e prazos de inscrição será divulgado em breve nos canais oficiais da instituição. A orientação é que os interessados acompanhem o site e as redes sociais do Senac-ES para obter informações atualizadas sobre o processo seletivo.

Segundo a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, a expectativa é revelar novos talentos e fortalecer ainda mais o protagonismo capixaba na educação profissional, sendo o primeiro passo para quem deseja transformar a carreira ou representar o Estado nas próximas competições.

O Espírito Santo já participou de nove edições das Competições Senac e soma 18 medalhas ao longo da trajetória, sendo quatro ouros em etapas nacionais. O Estado, inclusive, foi destaque ao participar da WorldSkills 2024, maior competição do segmento no mundo, realizada em Lyon, na França.

Para a diretora, esses resultados só são possíveis graças à metodologia estruturada que alia preparação técnica, desenvolvimento socioemocional e cultura de alta performance.

“Dentro disso, podemos destacar cinco pilares fundamentais da instituição: formação baseada em padrões de excelência; preparação antecipada e contínua; desenvolvimento técnico aliado às competências socioemocionais; atuação integrada entre docentes, especialistas e gestão; e cultura de melhoria contínua e inovação”, afirma.

Dianimer Dutra ainda reforça que as competições são fundamentais como parte da estratégia pedagógica, pois funcionam como um laboratório de excelência dentro do processo formativo. Isso porque os alunos simulam desafios reais do mercado, e testam habilidades técnicas.

Dessa forma, teoria, prática e comportamento profissional se integram de maneira intencional e alinhada às demandas do mundo do trabalho, enquanto o protagonismo da instituição reforça o papel da educação profissional como ferramenta de transformação social e geração de oportunidades.

“Isso permite que o estudante desenvolva habilidades concretas e compreenda, na prática, com qual área se identifica, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, afirma Dianimer.

Da vocação ao aperfeiçoamento técnico

Gabriela Sirtoli, medalhista nas Competição Senac 2023, ao lado de Dianimer Dutra, diretora de Educação Profissional do Senac-ES Crédito: Divulgação/Senac-ES

Entre os estudantes que trilharam esse caminho está Gabriela Soares Sirtoli, da área de Estética e Bem-Estar. O interesse pela profissão começou ainda na infância, quando ela costumava maquiar e pintar as unhas dos familiares.

Com o tempo, a curiosidade se transformou em projeto de vida. Ao buscar formação técnica, Gabriela encontrou no Senac-ES um ambiente para desenvolver suas habilidades e se preparar para o mercado de trabalho.

“Mesmo crescendo, mudando de fase e conhecendo outras possibilidades, a área da estética sempre continuava fazendo sentido para mim. Assim, escolhi o curso Técnico em Estética do Senac-ES por ter uma excelente reputação de qualidade dos cursos e dos profissionais formados”, conta.

O convite para participar das Competições Senac trouxe, inicialmente, um misto de surpresa e receio. A experiência, no entanto, acabou se transformando em um importante ponto de virada na trajetória profissional da estudante.

Durante o processo de preparação, ela relata ter desenvolvido disciplina, organização e maior domínio técnico. Além disso, aprendeu a lidar com pressão e a fortalecer a autoconfiança, competências essenciais para quem deseja se destacar na área da estética.

“A experiência mudou minha forma de me enxergar como profissional. Passei a entender que a estética vai além da técnica: envolve estratégia, responsabilidade e busca constante pela excelência. Por isso, afirmo sempre para quem quer seguir na área: não desista no primeiro desafio, invista em conhecimento, boas formações e esteja sempre disposta a evoluir”, complementa Gabriela.

Inclusão e novas oportunidades

Amanda Mariano foi a primeira competidora surda nas Competições Senac, representando o Espírito Santo Crédito: Divulgação/Senac-ES

A trajetória de Amanda Mariano também ilustra o impacto da formação profissional e das competições no currículo dos alunos. Florista e primeira competidora surda nas Competições Senac, representando o Espírito Santo, ela descobriu a vocação durante a participação no projeto “Ao Som das Flores”, voltado para pessoas com surdez.

Ao longo da formação, Amanda desenvolveu técnicas de criação floral e expressão criativa. Além disso, a participação nas competições exigiu preparo técnico e emocional, especialmente diante da pressão por tempo e precisão nas provas.

“Eu percebi que poderia me tornar florista quando recebi elogios dos professores e colegas pelo meu trabalho. Participar das Competições Senac 2025 também foi um momento decisivo, porque entendi que tinha capacidade e talento para crescer na área. Ali eu vi que não era apenas um curso, mas uma oportunidade real de construir meu futuro profissional”, afirma.

Representar o Espírito Santo no evento foi motivo de orgulho para a estudante, que conquistou medalha de prata na etapa etapa das Competições Senac 2025. “Foi uma oportunidade de mostrar que uma pessoa surda é capaz e pode conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Hoje já estou no mercado de trabalho, atuando na profissão que aprendi no Senac, e sinto muita gratidão por toda a trajetória que construí até aqui”, finaliza.

Senac-ES

Total de vagas: 150 vagas.

150 vagas. Quem pode participar (pré-requisito)? Jovens entre 18 a 20 anos e Ensino Fundamental Completo.

Jovens entre 18 a 20 anos e Ensino Fundamental Completo. Cursos e Unidades (que confirmaram):

Senac-ES lança turmas gratuitas de preparação técnica intensiva com auxílio estudantil; confira cursos e unidades Crédito: Senac-ES

Informações para matrícula: para realizar a matrícula, o jovem precisa acessar o ícone "Competições Senac" no site da instituição, ler o edital, procurar o curso de interesse, preencher o formulário e enviar o CPF, RG, comprovante de residência (dos últimos três meses) e comprovante de escolaridade de ensino fundamental completo.

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