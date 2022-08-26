Idoso que ameaçou Nésio Fernandes pede desculpas na Justiça no ES

Nésio Fernandes foi ameaçado por e-mail Crédito: Vitor Jubini

O idoso de 75 anos que ameaçou “acabar com a vida” do secretário estadual da Saúde se retratou na Justiça e pediu desculpas a Nésio Fernandes. Além da retratação, o morador da Serra terá que cumprir uma série de determinações determinadas pela Justiça, como manter uma distância mínima de 500 metros do dirigente da Saúde.

“Se um filho meu vier a contrair a Covid, pela sua determinação de impedi-lo de se defender dela, de forma genocida, pode acreditar, e aqui o faço por escrito para que sirva de prova futura: vou fazer do meu resto de vida acabar com a sua também! (...). Desta forma, rogo-lhe para que mande a Vigilância Sanitária suspender esta genocida proibição”, diz um trecho da mensagem do então denunciado enviada a Nésio.

Em audiência realizada na tarde desta quarta-feira (24), a Justiça determinou também que o denunciado se comprometa a não ter qualquer contato com o secretário, e por qualquer meio de comunicação, inclusive os digitais, como e-mail e redes sociais.

Além disso, a Justiça determinou que o idoso, que tem poucos recursos financeiros e recebe ajuda do governo federal, pague R$ 100, no prazo de 15 dias, a um projeto social designado no acordo. Em caso de descumprimento das medidas cautelares, o juiz determinou que o idoso pague R$ 10 mil à entidade beneficente.

A DECLARAÇÃO DE DESCULPAS

Na audiência judicial, o idoso assinou uma “declaração de desculpas” ao titular da Sesa. “Faço registrar nesta declaração, o meu formal pedido de desculpas, reconhecendo que reagi de forma intempestiva e emocional, pensando na possibilidade de ter um de meus cinco filhos ou dos meus seis netos, com condições de perdê-los, em função da vacinação de Covid-19, imposta pela Secretaria Estadual de Saúde, como condição de voltarem às aulas”, diz o trecho inicial da declaração.

A seguir, o idoso admite que errou ao ameaçar Nésio Fernandes. “Em momento de forte angústia e emoção, pensando numa eventual morte de meus filhos ou netos, sendo esta vacina na ocasião apenas de caráter experimental, exagerei a minha indignação, expedindo em caráter individual e restrito ao endereçado, via e-mail exclusivo da Secretaria de Saúde, o meu repúdio a criação destas possíveis situações de riscos, sem medir as conseqüências do meu ato, sob forte emoção e indignação, pelo meu infinito amor aos meus descendentes aqui postados.”