O governador Renato Casagrande usou mais uma vez as redes sociais para anunciar mais nomes que vão compor a sua equipe em novo mandato a partir do ano que vem. Na tarde desta quarta-feira (21), Casagrande anunciou que um economista do Rio Grande do Sul será o novo secretário de Estado da Saúde.
Miguel Paulo Duarte Neto é pós-graduado em Gestão Hospitalar e já foi diretor geral do Hospital Estadual Central de 2020 a 2022. O governador diz que, por ter atuado no Estado, o gestor conhece a realidade da saúde pública do Espírito Santo. "Com larga experiência na área, o novo titular da Sesa terá a missão de fortalecer o SUS capixaba, aperfeiçoando o trabalho que realizamos nos últimos anos", afirmou Casagrande.
O economista do Rio Grande do Sul vai substituir o secretário Nésio Fernandes, que atualmente está licenciado e sendo substituído pelo subsecretário Tadeu Marino, que também já esteve à frente da pasta na gestão anterior de Casagrande.
Casagrande anuncia economista do RS para Secretaria da Saúde do ES
Nésio foi um dos protagonistas da gestão da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo e, durante a campanha eleitoral, acabou sendo alvo de adversários de Casagrande por cunho ideológico e também desagradava alguns prefeitos. Nésio é formado em Medicina em Cuba e filiado ao PCdoB. Fernandes também assumiu em 2022 a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúdes (Conass).
Pouco antes da indicação para a Saúde, Casagrande confirmou que o policial rodoviário federal Edmar Camata vai permanecer no comando da Secretaria de Controle e Transparência depois que postagens polêmicas feitas pelo secretário há alguns anos sobre a Lava Jato e prisão de Lula (PT) derrubaram a sua indicação a diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cargo ao qual tinha sido indicado nesta terça (20) pelo futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB).
Nomes já anunciados
Nesta terça-feira (20), Casagrande anunciou a manutenção de mais três nomes no novo mandato: Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos).
Na segunda-feira (19), foi confirmado o retorno do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a permanência dos atuais secretários de Cultura, Fabrício Noronha, e de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno.
Casagrande já havia anunciado no sábado (17) a criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que será comandada pela atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB). O futuro vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), vai acumular a Secretaria de Desenvolvimento.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço, estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); e Valésia Perozini (Chefia de Gabinete).