Casagrande anuncia economista do RS para Secretaria da Saúde do ES

Miguel Paulo Duarte Neto é pós-graduado em Gestão Hospitalar e já foi diretor geral do Hospital Estadual Central de 2020 a 2022. O governador diz que, por ter atuado no Estado, o gestor conhece a realidade da saúde pública do Espírito Santo. "Com larga experiência na área, o novo titular da Sesa terá a missão de fortalecer o SUS capixaba, aperfeiçoando o trabalho que realizamos nos últimos anos", afirmou Casagrande.