Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Formação de equipe

Casagrande anuncia economista do RS para Secretaria da Saúde do ES

Miguel Paulo Duarte Neto é pós-graduado em Gestão Hospitalar e já foi diretor geral do Hospital Estadual Central de 2020 a 2022

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 19:09

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 dez 2022 às 19:09
Miguel Paulo Duarte Neto
Miguel Paulo Duarte Neto já dirigiu o Hospital Central Crédito: Pró-Saúde/Reprodução
O governador Renato Casagrande usou mais uma vez as redes sociais para anunciar mais nomes que vão compor a sua equipe em novo mandato a partir do ano que vem. Na tarde desta quarta-feira (21), Casagrande anunciou que um economista do Rio Grande do Sul será o novo secretário de Estado da Saúde.
Miguel Paulo Duarte Neto é pós-graduado em Gestão Hospitalar e já foi diretor geral do Hospital Estadual Central de 2020 a 2022. O governador diz que, por ter atuado no Estado, o gestor conhece a realidade da saúde pública do Espírito Santo. "Com larga experiência na área, o novo titular da Sesa terá a missão de fortalecer o SUS capixaba, aperfeiçoando o trabalho que realizamos nos últimos anos", afirmou Casagrande.
O economista do Rio Grande do Sul vai substituir o secretário Nésio Fernandes, que atualmente está licenciado e sendo substituído pelo subsecretário Tadeu Marino, que também já esteve à frente da pasta na gestão anterior de Casagrande.
Casagrande anuncia economista do RS para Secretaria da Saúde do ES
Nésio foi um dos protagonistas da gestão da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo e, durante a campanha eleitoral, acabou sendo alvo de adversários de Casagrande por cunho ideológico e também desagradava alguns prefeitos. Nésio é formado em Medicina em Cuba e filiado ao PCdoB. Fernandes também assumiu em 2022 a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúdes (Conass).
Pouco antes da indicação para a Saúde, Casagrande confirmou que o policial rodoviário federal Edmar Camata vai permanecer no comando da Secretaria de Controle e Transparência depois que postagens polêmicas feitas pelo secretário há alguns anos sobre a Lava Jato e prisão de Lula (PT) derrubaram a sua indicação a diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cargo ao qual tinha sido indicado nesta terça (20) pelo futuro ministro da Justiça Flávio Dino (PSB).

Nomes já anunciados

Nesta terça-feira (20), Casagrande anunciou a manutenção de mais três nomes no novo mandato: Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos)
Na segunda-feira (19), foi confirmado o retorno do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a permanência dos atuais secretários de Cultura, Fabrício Noronha, e de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno.
Casagrande já havia anunciado no sábado (17) a criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que será comandada pela atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB). O futuro vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), vai acumular a Secretaria de Desenvolvimento.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço, estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado)Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); e Valésia Perozini (Chefia de Gabinete).

Veja Também

Casagrande anuncia mais 3 secretários e chega a 17 nomes para o novo governo

Casagrande anuncia Ramalho secretário de Segurança e mais dois nomes

ES terá Secretaria da Mulher sob comando de Jacqueline Moraes, confirma Casagrande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSB Renato Casagrande Saúde Governo do ES SESA Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo
Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados