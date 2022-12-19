Casagrande anuncia Ramalho secretário de Segurança e mais dois nomes

Fábio Damasceno e Fabrício Noronha permanecem em suas áreas; Alexandre Ramalho retornará à Segurança Crédito: Arquivo AG

Casagrande se manifestou também pelas redes sociais, confirmando os integrantes para a nova gestão, a partir de 2023. Ramalho retorna à Secretaria da Segurança após ter se desligado do governo para disputar as eleições. Ele ficou como suplente na Câmara dos Deputados.

Dando continuidade aos anúncios para a nossa próxima gestão, o Coronel Ramalho assumirá a Secretaria de Segurança Pública. Na Secretaria de Mobilidade permanecerá Fábio Damasceno, assim como a Cultura segue sob o comando de Fabrício Noronha. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 19, 2022

O próximo passo será a definição do chefe da Polícia Civil e dos comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que segundo Casagrande vai ocorrer a partir de discussões com Ramalho.

Questionado sobre as indicações partidárias para a sua equipe, o governador afirmou que cada partido terá direito a apenas uma indicação, não necessariamente no primeiro escalão.

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Em relação ao fato de o Podemos ficar com duas pastas (Manuela Pedroso na Secretaria de Governo e Ramalho na Segurança), ele assinalou que a indicação de Ramalho foi mais pelo perfil dele para a área do que por questões partidárias.

Saúde e Educação ainda indefinidas

O governador ainda disse que as pastas da Saúde e da Educação só serão anunciadas na próxima semana. Ele não quis confirmar se o atual secretário da Educação, Vitor de Angelo, será mantido à frente da pasta.

A respeito da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Casagrande falou a respeito do perfil do secretário que vai assumir a área. Ele afirmou que precisa ser alguém que entenda do Sistema Único de Saúde (SUS), que possa ser um bom gestor e tenha capacidade de diálogo com todos os que se relacionam com a saúde pública. A saída de Nésio Fernandes é dada como certa , como demonstrou a colunista Letícia Gonçalves.

"Um perfil de quem compreenda a importância do Sistema Único de Saúde, o papel que ele tem para a sociedade capixaba e para a parcela mais vulnerável, em especial, e um gestor, alguém que tenha capacidade de gerenciar uma secretaria que chega a executar por ano R$ 4 bilhões." Renato Casagrande (PSB) - Governador reeleito

Primeiro escalão