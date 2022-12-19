Após a diplomação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que oficializa a vitória nas eleições de 2022 e o conduz para um novo mandato, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (19), o nome de mais três secretários: o coronel Alexandre Ramalho (Podemos) foi confirmado na Segurança e volta a assumir a pasta, enquanto nas áreas de Mobilidade e Cultura permanecem Fábio Damasceno e Fabrício Noronha, respectivamente.
Casagrande se manifestou também pelas redes sociais, confirmando os integrantes para a nova gestão, a partir de 2023. Ramalho retorna à Secretaria da Segurança após ter se desligado do governo para disputar as eleições. Ele ficou como suplente na Câmara dos Deputados.
O próximo passo será a definição do chefe da Polícia Civil e dos comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que segundo Casagrande vai ocorrer a partir de discussões com Ramalho.
Questionado sobre as indicações partidárias para a sua equipe, o governador afirmou que cada partido terá direito a apenas uma indicação, não necessariamente no primeiro escalão.
Casagrande anuncia Ramalho secretário de Segurança e mais dois nomes
Em relação ao fato de o Podemos ficar com duas pastas (Manuela Pedroso na Secretaria de Governo e Ramalho na Segurança), ele assinalou que a indicação de Ramalho foi mais pelo perfil dele para a área do que por questões partidárias.
Saúde e Educação ainda indefinidas
O governador ainda disse que as pastas da Saúde e da Educação só serão anunciadas na próxima semana. Ele não quis confirmar se o atual secretário da Educação, Vitor de Angelo, será mantido à frente da pasta.
A respeito da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Casagrande falou a respeito do perfil do secretário que vai assumir a área. Ele afirmou que precisa ser alguém que entenda do Sistema Único de Saúde (SUS), que possa ser um bom gestor e tenha capacidade de diálogo com todos os que se relacionam com a saúde pública. A saída de Nésio Fernandes é dada como certa, como demonstrou a colunista Letícia Gonçalves.
"Um perfil de quem compreenda a importância do Sistema Único de Saúde, o papel que ele tem para a sociedade capixaba e para a parcela mais vulnerável, em especial, e um gestor, alguém que tenha capacidade de gerenciar uma secretaria que chega a executar por ano R$ 4 bilhões."
Primeiro escalão
No sábado (17), Casagrande já havia anunciado a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que será comandada pela atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB). O futuro vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), também será titular de uma pasta. Ele será secretário de Desenvolvimento. Com os nomes desta segunda, já são 14 os confirmados do primeiro escalão do novo governo.
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço, estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); e Valésia Perozini (Chefia de Gabinete).