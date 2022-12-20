Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maioria continua no cargo

Casagrande anuncia mais 3 secretários e chega a 17 nomes para o novo governo

O governador do Estado vai manter mais três nomes da equipe atual nas pastas de Direitos Humanos, Gestão e Recursos Humanos e Casa Militar

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:51

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:51
Renato Casagrande foi diplomado pelo TRE
Renato Casagrande (PSB) durante cerimônia de diplomação no TRE-ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais três nomes do atual primeiro escalão do governo do Estado serão mantidos na equipe do governador Renato Casagrande (PSB) no novo mandato: Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos). Com o anúncio feito nesta terça-feira (20), agora já são 17 nomes confirmados no secretariado do terceiro mandato de Casagrande no comando do Palácio Anchieta.
A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual. Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.

Áreas ainda sem definição

Pastas de peso do governo, o governador deve anunciar na próxima semana quem ficará à frente das secretarias de Educação e da Saúde, segundo afirmou após cerimônia de diplomação realizada na segunda-feira (19) no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). 
Para a Saúde, ele quer alguém que entenda do Sistema Único de Saúde (SUS), que possa ser um bom gestor e tenha capacidade de diálogo com todos os que se relacionam com a saúde pública. Entre os cotados para assumir o posto atualmente ocupado por Nésio Fernandes (PCdoB) estão o atual secretário estadual interino Tadeu Marino (PSB), e o médico Remegildo Gava Milanez, ginecologista e obstetra conhecido no Espírito Santo com atuação no setor privado, conforme a colunista Letícia Gonçalves.
Casagrande anuncia mais 3 secretários e chega a 17 nomes para o novo governo

Veja Também

Deputados aprovam férias para governador, vice e secretários do ES

Assembleia aprova orçamento de R$ 22,5 bi para o governo do ES em 2023

Outras pastas ainda sem definição estão entre as cobiçadas por partidos aliados de Casagrande ou que apoiaram a reeleição dele, como PP, PT,  Cidadania e União Brasil. Em entrevista coletiva, o governador afirmou que cada legenda indicará apenas um nome na equipe, sendo que nem todos terão espaço no primeiro escalão. Ele foi reeleito numa coligação com 11 partidos, incluindo o PSB, e ainda ganhou o apoio do União no segundo turno da disputa.
Na lista de secretarias que não tiveram os titulares anunciados estão: Ciência e Tecnologia, cujo nome mais cotado é o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil); Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que deve ser ocupado por um nome do PT; Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que foi comandada pelo presidente estadual do PP, Marcus Vicente, até o início de 2022; Turismo, que foi ocupada pela ex-secretária Lenise Loureiro (Cidadania); além de Esportes, Meio Ambiente e Controle e Transparência, sendo que esta vinha sob comando de Edmar Camata, que será diretor-geral da PRF no governo Lula.

Pastas já definidas

Na segunda-feira (19), foi confirmado o retorno do coronel Alexandre Ramalho (Podemos) para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a permanência dos atuais secretários de Cultura, Fabrício Noronha, e de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno. 
Casagrande já havia anunciado no sábado (17) a criação da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, que será comandada pela atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB). O futuro vice-governador, Ricardo Ferraço (PSDB), vai acumular a Secretaria de Desenvolvimento
Além de Jacqueline e Ricardo Ferraço, estão confirmados na equipe do próximo governo: Enio Bergoli (Agricultura); André Garcia (Justiça); Marcelo Altoé (Fazenda); Jasson Amaral (Procuradoria-Geral do Estado); Alvaro Duboc (Economia e Planejamento); Manuela Pedroso (Governo); Flavia Mignoni (Comunicação); Davi Diniz (Casa Civil); e Valésia Perozini (Chefia de Gabinete).

Veja Também

Casagrande é diplomado governador pelo TRE e fala em união e respeito

Com tornozeleira eletrônica, Capitão Assumção é diplomado no TRE

Milícia privada é suspeita de financiar atos antidemocráticos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PT Renato Casagrande Sedu Seger Direitos humanos Governo do ES SESA Núcleo ag União Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados