Renato Casagrande (PSB) durante cerimônia de diplomação no TRE-ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais três nomes do atual primeiro escalão do governo do Estado serão mantidos na equipe do governador Renato Casagrande (PSB) no novo mandato: Nara Borgo (Direitos Humanos); Coronel Jocarly Aguiar (Casa Militar); e Marcelo Calmon (Gestão e Recursos Humanos). Com o anúncio feito nesta terça-feira (20), agora já são 17 nomes confirmados no secretariado do terceiro mandato de Casagrande no comando do Palácio Anchieta.

A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual. Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.

Áreas ainda sem definição

Pastas de peso do governo, o governador deve anunciar na próxima semana quem ficará à frente das secretarias de Educação e da Saúde, segundo afirmou após cerimônia de diplomação realizada na segunda-feira (19) no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Para a Saúde, ele quer alguém que entenda do Sistema Único de Saúde (SUS), que possa ser um bom gestor e tenha capacidade de diálogo com todos os que se relacionam com a saúde pública. Entre os cotados para assumir o posto atualmente ocupado por Nésio Fernandes (PCdoB) estão o atual secretário estadual interino Tadeu Marino (PSB), e o médico Remegildo Gava Milanez , ginecologista e obstetra conhecido no Espírito Santo com atuação no setor privado, conforme a colunista Letícia Gonçalves.

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia mais 3 secretários e chega a 17 nomes para o novo governo

Outras pastas ainda sem definição estão entre as cobiçadas por partidos aliados de Casagrande ou que apoiaram a reeleição dele, como PP, PT, Cidadania e União Brasil. Em entrevista coletiva, o governador afirmou que cada legenda indicará apenas um nome na equipe, sendo que nem todos terão espaço no primeiro escalão. Ele foi reeleito numa coligação com 11 partidos, incluindo o PSB, e ainda ganhou o apoio do União no segundo turno da disputa.

Na lista de secretarias que não tiveram os titulares anunciados estão: Ciência e Tecnologia, cujo nome mais cotado é o deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil); Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que deve ser ocupado por um nome do PT; Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que foi comandada pelo presidente estadual do PP, Marcus Vicente, até o início de 2022; Turismo, que foi ocupada pela ex-secretária Lenise Loureiro (Cidadania); além de Esportes, Meio Ambiente e Controle e Transparência, sendo que esta vinha sob comando de Edmar Camata, que será diretor-geral da PRF no governo Lula

Pastas já definidas