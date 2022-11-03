O futuro do secretário de Saúde do ES, Nésio Fernandes

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução | Sesa

O secretário estadual de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, foi um dos protagonistas da gestão da pandemia de Covid-19 no estado. Papel superado apenas pelo próprio governador, Renato Casagrande (PSB). As imagens dos dois ficaram bastante atreladas a esse período, para o bem ou para o mal.

As entrevistas coletivas sobre os casos da doença eram praticamente diárias. As críticas às medidas adotadas pelo governo para conter o coronavírus, também. Embora elogios se fizessem presentes.

Depois do primeiro turno, Nésio saiu de férias. Quem está à frente da pasta da Saúde é o subsecretário Tadeu Marino. O titular deve retornar apenas em dezembro.

A permanência dele no próximo governo, a ser comandado por um Casagrande reeleito, é incerta. O governador vai mexer no secretariado e não confirmou à coluna se Nésio fica ou sai.

A intenção do secretário, conforme apuramos, é seguir no governo no ano que vem. Mas depende do chefe.

Formado em Medicina em Cuba e filiado ao PCdoB, Nésio foi alvo de adversários de Casagrande durante a campanha. Os ataques tinham cunho ideológico, sem argumentos práticos.

Mas também alguns prefeitos, aliados do chefe do Executivo estadual, se insurgiram contra o secretário no segundo turno. Coincidentemente ou não, foi aí que ele saiu em férias.

Luiz Carlos Reblin, Nesio Fernandes e Renato Casagrande em pronunciamento no dia em que anunciaram que o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Vários prefeitos casagrandistas são também bolsonaristas.

No dia 6 de outubro, o governador, ainda candidato, reuniu a maioria dos chefes de Executivos municipais em um hotel de Vitória. Lá, ouviu críticas a Nésio, tanto pelo discurso anticomunista delirante dos bolsonaristas quanto pelo fato de o secretário não ser muito acessível.

Um participante da reunião minimizou, em conversa com a coluna, os petardos disparados naquele dia, destacou que as críticas não foram unânimes.

Nésio é filiado ao PCdoB há 23 anos e integra o comitê nacional do partido. Nunca escondeu a participação política e se define como um sanitarista clássico, em relação à postura profissional, e um socialista cristão, politicamente. Ele é evangélico.

O secretário, que veio do Tocantins, não tem plano de saúde. Utiliza o SUS, assim como seus familiares que estão no estado.

Em março, Nésio Fernandes assumiu a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Saúdes (Conass).

Ele é próximo de Humberto Costa, vice-líder do PT no Senado, que também é médico. E deu algumas dicas para a formação do plano de governo de Lula (PT), presidente da República eleito.

Devido a isso, chegou-se a cogitar que o secretário poderia ocupar um cargo no governo federal a partir do ano que vem. Mas a coluna apurou que não houve tal convite.

Um integrante da gestão Casagrande diz que Nésio trabalha bastante, de 12h a 14h por dia, e tem dois meses e meio de férias acumuladas. Logo, o descanso no final de ano deriva disso.

É difícil, entretanto, não enxergar um componente político no afastamento do secretário em meio ao segundo turno, quando aliados do governador pregavam o voto CasaNaro.

No primeiro turno, Nésio não se omitiu. Pediu votos para Casagrande, Lula, Givaldo Vieira, que disputou uma cadeira de deputado federal pelo PSB, sem sucesso, e para Neto Barros (PCdoB), que tentou se eleger deputado estadual, mas não conseguiu.

Deve estar celebrando as vitórias do governador e do petista. Mas sem saber o que vai fazer a partir do ano que vem.