Em Vitória, vereadora do PT desafia colega do PL a “sair da política”

A vereadora de Vitória Karla Coser (PT) desafiou o colega Gilvan da Federal (PL), nesta segunda-feira (31), a “sair da política”.
Gilvan, que foi o segundo mais votado para deputado federal no Espírito Santo, havia afirmado, em discurso na Câmara da Capital que, se o governador Renato Casagrande (PSB) fosse reeleito, tomaria uma atitude drástica:
“Se o governador Renato Casagrande vir candidato em 2022 (sic) e o povo que ele está massacrando, esse mesmo povo que diz que está desesperado, se reeleger o governador Renato Casagrande, eu saio da política”.
Ao ser cobrado por Karla, Gilvan lembrou, ainda na sessão desta segunda, que deixa de ser vereador em janeiro de 2023: “Tô indo para Brasília”.
Gilvan havia dito, entretanto, que “sairia da política”, não apenas do mandato no Legislativo municipal.
Karla Coser não disputou o pleito de 2022, mas comemorou, em plenário, a eleição do ex-presidente Lula (PT) no país.
Ela até usou uma bandeira do Brasil sobre o ombro, “marca” de Gilvan.
No Espírito Santo, o PT apoiou a reeleição de Casagrande.
Gilvan esteve ao lado de Manato, o candidato bolsonarista.
Gilvan também discursou nesta segunda na Câmara de Vitória. Falou sobre a eleição de Lula e anunciou que vai fazer oposição ao petista.
"Aqui não tem choradeira, não. Choradeira é as vereadoras do PT e PSol (sic). Numa guerra, batalhas são perdidas, mas 2024 é logo ali, 2026 é logo ali.
Estamos em guerra, vamos para cima desse ladrão, desse ex-presidiário. Vamos impeachmar na primeira oportunidade. E eu mesmo vou lá prender esse cidadão", bradou.
O vereador do PL recebeu 87.994 votos para ocupar uma cadeira na Câmara Federal. O mais votado do Espírito Santo foi um petista, Helder Salomão, reeleito com 120.337 votos.