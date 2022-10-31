Ele prometeu

Em Vitória, vereadora do PT desafia colega do PL a “sair da política”

Gilvan da Federal afirmou que, se Renato Casagrande fosse reeleito, deixaria a vida pública. O governador foi reconduzido ao cargo

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 19:45

Públicado em 

31 out 2022 às 19:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vereadora de Vitória Karla Coser discursa na Câmara da cidade
Vereadora de Vitória Karla Coser discursa na Câmara da cidade Crédito: Reprodução/Câmara de Vitória
A vereadora de Vitória Karla Coser (PT) desafiou o colega Gilvan da Federal (PL), nesta segunda-feira (31), a “sair da política”.
Gilvan, que foi o segundo mais votado para deputado federal no Espírito Santo, havia afirmado, em discurso na Câmara da Capital que, se o governador Renato Casagrande (PSB) fosse reeleito, tomaria uma atitude drástica:
“Se o governador Renato Casagrande vir candidato em 2022 (sic) e o povo que ele está massacrando, esse mesmo povo que diz que está desesperado, se reeleger o governador Renato Casagrande, eu saio da política”.
O governador venceu o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) no segundo turno. O placar foi de 53,80% a 46,20% dos votos.
Ao ser cobrado por Karla, Gilvan lembrou, ainda na sessão desta segunda, que deixa de ser vereador em janeiro de 2023: “Tô indo para Brasília”.
Gilvan havia dito, entretanto, que “sairia da política”, não apenas do mandato no Legislativo municipal.
Karla Coser não disputou o pleito de 2022, mas comemorou, em plenário, a eleição do ex-presidente Lula (PT) no país.
Ela até usou uma bandeira do Brasil sobre o ombro, “marca” de Gilvan.
No Espírito Santo, o PT apoiou a reeleição de Casagrande.
Gilvan esteve ao lado de Manato, o candidato bolsonarista.
"NÃO TEM CHORADEIRA"
Givan, vereador de Vitória e deputado federal eleito
Givan, vereador de Vitória e deputado federal eleito Crédito: Reprodução/Câmara de Vitória
Gilvan também discursou nesta segunda na Câmara de Vitória. Falou sobre a eleição de Lula e anunciou que vai fazer oposição ao petista.
"Aqui não tem choradeira, não. Choradeira é as vereadoras do PT e PSol (sic). Numa guerra, batalhas são perdidas, mas 2024 é logo ali, 2026 é logo ali.
Estamos em guerra, vamos para cima desse ladrão, desse ex-presidiário. Vamos impeachmar na primeira oportunidade. E eu mesmo vou lá prender esse cidadão", bradou.
O vereador do PL recebeu 87.994 votos para ocupar uma cadeira na Câmara Federal. O mais votado do Espírito Santo foi um petista, Helder Salomão, reeleito com 120.337 votos.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

