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Eleições 2022

O tamanho de Manato após as eleições de 2022 no ES

Candidato do PL perdeu para Renato Casagrande (PSB), mas dobrou a quantidade de votos em relação a 2018

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:02

Públicado em 

31 out 2022 às 16:02
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Carlos Manato vota em Vitória
Carlos Manato vota em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
Em 2018, o ex-deputado federal Carlos Manato (então filiado ao PSL) foi candidato ao governo do Espírito Santo pela primeira vez, após uma série de mandatos na Câmara dos Deputados.
Apresentou-se como um "kamikaze de Bolsonaro", ao decidir não disputar a reeleição para o Legislativo. A missão era concorrer ao Palácio Anchieta para garantir um palanque local a Jair Bolsonaro (também então integrante do PSL), deputado federal que pretendia chegar à Presidência da República.
Manato ficou em segundo lugar no pleito, com 525.973 votos, o equivalente a 27,22%.
Renato Casagrande (PSB) foi eleito no primeiro turno, escolhido por 1.072.224 eleitores (55,49%).
Bolsonaro foi o mais votado no estado naquele ano. No segundo turno, sagrou-se vencedor no país.
Nos últimos quatro anos, o ex-deputado federal capixaba ficou na planície, teve uma breve passagem pelo segundo escalão do governo federal, presidiu o PSL local e, depois, saiu da legenda, seguindo o mesmo rumo do presidente da República. Ingressou no PL.
Manato já foi do PDT, um partido de esquerda, e do Solidariedade, do sindicalista Paulinho da Força, mas, desde 2016, vestiu-se da alma do bolsonarismo.
Foi esse perfil que ele exibiu em 2022, ao tentar, novamente, o governo do Espírito Santo. Desta vez, levou a disputa ao segundo turno, algo que não acontecia no estado desde 1994. No primeiro turno, chegou a 38,48% dos votos.
No fim das contas, perdeu. Mas a votação do ex-deputado dobrou, considerando os números deste domingo (30), em comparação a 2018.
Foram 1.006.021 votos (46,20%). Casagrande foi reeleito com 1.171.288 (53,80%).
Assim, o capital político do filiado ao PL aumentou. Isso pode cacifá-lo para disputas futuras.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória logo após o resultado das urnas, Manato disse a esta colunista e aos jornalistas Abdo Filho, Leonel Ximenes e Fernanda Queiroz que não tem planos eleitorais.
Nem para 2026, quando vai ser realizada a próxima eleição para o governo do estado, nem para 2024, em que os comandos das prefeituras vão estar em jogo.

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Apesar da votação expressiva, há alguns problemas para Manato, caso ele decida ser candidato novamente.
O ex-deputado passou quatro anos sem mandato. Vai ficar, no mínimo, mais dois na planície.
Se quiser concorrer à Prefeitura de Vitória, por exemplo, há outras pessoas no exercício do mandato que, em tese, teriam mais visibilidade para fazê-lo, a exemplo dos correligionários Capitão Assumção e Gilvan da Federal.
A outra questão, que afeta não apenas Manato, mas todos os bolsonaristas é: Jair Bolsonaro perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no país.
O resultado foi apertado, 50,90% contra 49,10% dos votos. Considerando que a máquina pública foi usada como nunca – sim, já foi usada em outros pleitos, mas não na proporção em que ocorreu agora – a vitória de Lula não deve ser minimizada, mas tampouco deve servir para estancar de vez o bolsonarismo, que é um conjunto de valores que vai além do próprio Bolsonaro.
No Espírito Santo, isoladamente, o presidente venceu. Aliás, se dependesse apenas dos eleitores do estado, ele teria sido reeleito no primeiro turno, com 52% dos votos. No segundo, alcançou 58,04%. Venceu, entretanto, a estratégia CasaNaro, ou Bolsogrande, em que eleitores escolheram Casagrande e Bolsonaro.
A ausência do líder tem impacto local. Manato e aliados iriam remar contra maré sob os governos Casagrande e Lula.
LÓGICA LOCAL
Em 2020, simplesmente ser bolsonarista não garantiu a vitória de ninguém. O eleitor colocou em primeiro lugar as necessidades locais e não as questões nacionais ou preferências ideológicas.
Assumção, por exemplo, concorreu à prefeitura da Capital e ficou em quarto lugar.
Lorenzo Pazolini (Republicanos) fez história ao se eleger. Quebrou uma sequência de prefeitos de esquerda na cidade.
Apesar de ser de direita, entretanto, o delegado da Polícia Civil não abraçou declaradamente o bolsonarismo e, assim, foi bem sucedido.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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