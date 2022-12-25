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Cerimônia de posse

Aliados tentam convencer Bolsonaro a passar faixa a Lula

Movimento é feito por pessoas como o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira, que chegou à Corte por indicação de Bolsonaro

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 11:33

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 dez 2022 às 11:33
Aliados próximos do presidente Jair Bolsonaro tentam convencê-lo a passar a faixa para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O Estadão apurou que amigos têm procurado demonstrar a Bolsonaro que, no atual cenário de radicalização do País, a obrigação do titular do cargo pode soar como um "ato de grandeza" de sua parte, ajudando a aglutinar a oposição em torno de Lula.
Presidente Jair Bolsonaro saúda o público depois de receber a faixa presidencial de Michel Temer, no Palácio do Planalto.
Presidente Jair Bolsonaro recebeu a faixa presidencial de Michel Temer em 1º de janeiro de 2019 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Esse movimento foi feito, por exemplo, pelo governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas, que esteve com Bolsonaro na semana passada, e pelo ministro do Tribunal de Contas da União Jorge Oliveira, que chegou à Corte por indicação de Bolsonaro. O presidente nada diz a respeito, segundo interlocutores.
O cerimonial que organiza a posse de Lula não tem expectativa de que Bolsonaro passe a faixa presidencial. Como mostrou o Estadão, a futura primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e o PT organizam um ato no qual representantes do povo passarão a faixa a Lula.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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