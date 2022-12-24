Leia a cartinha que Lula recebeu de Papai Noel

Desta vez, é Papai Noel que entregou a carta Crédito: Amarildo

Não é muito comum, é verdade, mas está tudo tão estranho que as coisas se inverteram neste final de ano. Desta vez Papai Noel que é o remetente de uma carta (sim, Papai Noel é analógico) endereçada ao presidente eleito, Lula , que assume o poder no dia 1º de janeiro (alguma dúvida, patriotas?). A coluna teve acesso, com exclusividade, à missiva do Bom Velhinho.

“Prezado companheiro e presidente Lula,

Sirvo-me da presente para, inicialmente, saudá-lo e parabenizá-lo pela sua eleição para a Presidência da República. Espero, sinceramente, que você faça uma boa gestão e que governe especialmente para os mais pobres desta nação.

Dito isso, vou-me permitir lhe transmitir alguns alertas e ponderações no intuito colaborar para que você tenha pleno êxito na sua missão.

Em primeiro lugar, quero destacar que você não vai assumir nas mesmas condições de 20 anos atrás, no seu primeiro mandato, tempo de relativa bonança e calmaria na política e na economia.

Não, agora V. Exa. receberá o governo de um homem desequilibrado, ressentido e que não preza muito os valores democráticos, como comprovado nesses quatro anos de governo. Uma situação muito, mas muito diferente daquela quando você recebeu a gestão de FHC. Nem faixa Bolsonaro quer passar para você, certo?

Além disso, o mundo vive uma fase de turbulência econômica, processo agravado pela pandemia e pela Guerra da Ucrânia. O capital está meio arredio, o mercado está nervoso, as commodities não estão passando por um boom como em 2003.

No front interno, a pobreza e a fome cresceram, o que aumenta o desafio da sua gestão. Espero que você não despreze o mercado, porque isso traz turbulências à economia, mas a prioridade tem que ser o social - sem perder de vista o equilíbrio fiscal e a responsabilidade econômica de uma forma geral.

Você sempre repete - e eu concordo - que não é admissível que algum brasileiro ainda passe fome neste país que é uma potência mundial na produção de alimentos. O povo tem direito a pelo menos três refeições diárias. Continue nesse caminho, meu filho. Mais do que meta de governo, proteger os pobres deve ser missão de vida e imperativo moral de todos nós.

Mas a gente não quer só comida. É preciso também emprego, educação e saúde de qualidade para todos. Para todos mesmo, não se admitem exceções.

Negros, mulheres, população LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, deficientes e demais minorias (minorias?) devem ser integrados à sociedade. Tenha coragem de fazer o que deve ser feito.

Por fim, e não menos importante, muito cuidado com esse povo que, em nome de uma vaga noção de “liberdade”, na realidade quer destruir a democracia e restaurar a ditadura (Deus me livre!) no nosso país.

Não se deixe intimidar, mas é preciso que você entenda que seu próximo governo não será apenas do PT. Você foi eleito por uma ampla coalizão de forças que não aguentava mais tanta agressão à ordem democrática. Parte do seu eleitorado nem tem simpatia pelo PT, mas resolveu te eleger para garantir o Estado Democrático de Direito.

Nunca esqueça disso. Seu governo não deve ficar paralisado por causa de dogmas e ideologias, ele deve expressar esse amplo leque de forças que o apoiaram nas eleições. O bem-estar da sociedade deve estar em primeiro plano.

Governe com pessoas que tenham sensibilidade política, é claro, mas não perca de vista critérios como competência e honestidade.

Aliás, são requisitos que nem sempre foram observados em suas duas gestões anteriores. Os casos de corrupção foram muitos. E a gente sabe, principalmente você, como acabou essa história, né?

Portanto, Lula, deixe um grande legado, governe principalmente para os menos favorecidos, promova o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas respeite a sociedade. Coloque os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda (adoro essa frase, presidente).

Quero aproveitar para te desejar um santo e feliz Natal e que você e o povo brasileiro tenham um novo ano de paz, prosperidade e felicidade. Conte comigo.

Do seu amigo,