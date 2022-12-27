Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obra parada

Acordo judicial ou concessão? Cais das Artes ainda não tem destino definido

Concessão à iniciativa privada era promessa de campanha do governador reeleito Renato Casagrande, que agora fala em tentar novo acordo. O espaço cultural está com as obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

27 dez 2022 às 15:04

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 15:04

Caption: Data: 17/07/2018 - ES - Vitória - Obras do Cais das Artes, na praça do Papa em Vitória, serão retomadas - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira – GZ
Obras do Cais das Artes, na praça do Papa em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O destino do Cais das Artes, em Vitória, é novamente incerto. Durante a campanha de reeleição, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que iria conceder o empreendimento à iniciativa privada para que a obra fosse concluída e o espaço, viabilizado. Contudo, em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta terça-feira (27) o discurso foi outro. Segundo ele, um acordo judicial estaria próximo de ser formalizado, o que permitiria que o próprio governo estadual continuasse com o prédio.
O espaço cultural está com as obras paradas desde 2015 por uma disputa judicial.  Em outubro, Casagrande disse a empresários que já haviam empresas interessadas na concessão e que o edital poderia sair ainda em 2022. Porém, agora, afirmou que considera dois caminhos: o da concessão e o do acordo.
"Tem chance de a gente fechar o acordo judicial. O acordo é muito mais rápido. Porque tem uma empresa, e se a Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público autorizarem que a empresa continue o trabalho dentro das condições previstas, é mais rápido. Isso está encaminhado. Fechamos um entendimento na Procuradoria-Geral do Estado e na Secretaria de Controle e Transparência, junto com o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), isso está indo para a avaliação do Tribunal de Contas e do juiz que está julgando esse caso", afirmou, sem dar previsão de prazo para a conclusão do impasse.
Acordo judicial ou concessão Cais das Artes ainda não tem destino definido
Renato Casagrande (PSB) em entrevista a CBN Vitória
Renato Casagrande (PSB) em entrevista à CBN Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro
Até chegar a essa proposta da concessão, Casagrande admitiu que já houve uma tentativa de acordo com o Consórcio Andrade Valladares - Topus, atual responsável pela execução do projeto, envolvendo ainda o Tribunal de Contas e o Poder Judiciário para retomar a obra, mas sem sucesso.
Dependendo do tipo de solução que for encontrada pelo governo — concessão ou acordo judicial — o uso do espaço pode variar. Caso seja entregue à iniciativa privada, o local terá um espaço de inovação junto a aqueles destinados à atividades culturais, como teatro e museu.
"Se for uma concessão, sim, terá (espaço de startup de inovação). Porque tem interesses. Se for obra do governo do Estado, pode ser que no modelo de gestão adiante a gente incorpore também a inovação".

O QUE ESTAVA PREVISTO PARA O CAIS DAS ARTES?

As obras do Cais das Artes começaram oficialmente em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Hartung (MDB). O investimento total seria de R$ 115 milhões. A previsão inicial de entrega do empreendimento era para 2012, mas uma série de contratempos e judicializações empacou a obra. 
Desconsiderando novas avaliações que possam revelar que o Cais das Artes necessite de algum tipo de recuperação por dano causado pela ação do tempo no período em que a obra está parada, a edificação precisava de conclusão no teatro, museu e praça (uma que já estava prevista no projeto original).
Ao todo, o teatro teria 600 metros quadrados com 1,3 mil lugares e um vão livre de mais de 25 metros de altura até o teto. O museu compreenderia um espaço de 2,3 mil metros quadrados com auditório para 225 pessoas, cinco salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção e cafeteria. Já a praça original foi projetada para ter cafeterias, livrarias e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Museu e paisagem: um paralelo entre o Cais das Artes, o MAM e o Masp

Uma experiência fotográfica no Cais das Artes

Cais das Artes e outras obras paradas no ES serão investigadas

Além de investigar, é hora de fazer as obras paradas no Estado andarem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Renato Casagrande Cais das Artes Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados