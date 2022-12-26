Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo instável

ES recebe novo alerta de chuva

Aviso de atenção foi emitido pelo Inmet, e vale até a manhã de terça-feira em todo o território capixaba

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 15:01

Maria Fernanda Conti

Apesar do retorno tímido do sol, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para todos os 78 municípios capixabas, válido até a manhã terça-feira (27). O aviso de atenção é o da  cor amarela, o menor na escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. 

E o sol?

O Inmet destacou que a previsão de sol mais predominante só a partir de quarta-feira (28), acompanhado de aumento nas temperaturas. 
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados