Apesar do retorno tímido do sol, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para todos os 78 municípios capixabas, válido até a manhã terça-feira (27). O aviso de atenção é o da cor amarela, o menor na escala de risco.
De acordo com o Inmet, são esperados acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.
E o sol?
O Inmet destacou que a previsão de sol mais predominante só a partir de quarta-feira (28), acompanhado de aumento nas temperaturas.
ES recebe novo alerta de chuva