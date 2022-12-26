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Sol volta e temperaturas aumentam no ES nos últimos dias do ano

As últimas semanas foram marcadas por chuva em todo o Estado, mas a previsão mostra que o sol deve voltar a predominar a partir de quarta-feira (28)

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 06:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 dez 2022 às 06:42
Galera curtindo o dia de sol na Praia da Ilha do Frade, em Vitória
Jovem curtindo o dia de sol na Praia da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A última semana do ano começa com tempo ainda instável no Espírito Santo, mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de sol mais predominante a partir de quarta-feira (28) e aumento nas temperaturas. 
A Climatempo destaca que uma frente fria até vai avançar pela costa da Região Sudeste do Brasil na quinta-feira (29), formando um corredor de umidade que dará origem a uma Nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) – sistema que provoca chuvas frequentes no Espírito Santo esta época do ano.
Essa ZCAS, no entanto, vai provocar aumento de chuva somente no Sul de Mato Grosso e Goiás, Norte do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais, além de São Paulo.
Como a zona de convergência estará mais ao sul da posição média normal, o Norte de Minas Gerais e o Espírito Santo voltarão a ter bons períodos de sol com menos chuva, segundo a Climatempo.

Previsão semanal

- Segunda-feira (26): dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 20ºC e 26ºC;
- Terça-feira (27): tempo variando de encoberto a nublado, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;
- Quarta-feira (28): sol predominante, nuvens e chance de chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC;
- Quinta-feira (29): sol entre muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18ºC e 31ºC;
- Sexta-feira (30): tempo nublado sem chuva com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Sol volta e temperaturas aumentam no ES nos últimos dias do ano

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