Sol volta e temperaturas aumentam no ES nos últimos dias do ano

- Segunda-feira (26): dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 20ºC e 26ºC;

- Terça-feira (27): tempo variando de encoberto a nublado, com mínima de 19ºC e máxima de 28ºC;

- Quarta-feira (28): sol predominante, nuvens e chance de chuva isolada. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC;

- Quinta-feira (29): sol entre muitas nuvens, sem possibilidade de chuva. Temperaturas entre 18ºC e 31ºC;

- Sexta-feira (30): tempo nublado sem chuva com mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.