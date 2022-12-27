Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança na tributação

Remédios genéricos ficam até 80% mais caros no ES com novo cálculo de imposto

Portaria da Secretaria de Estado da Fazenda altera forma de cálculo do ICMS de medicamentos genéricos, que correspondem a 50% das vendas de remédio, segundo entidade que representa o setor

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 13:55

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 dez 2022 às 13:55
Mais baratos, remédios genéricos agradam a pacientes, mas médicos ainda desconfiam
Medicamentos genéricos podem ficar até 80% mais caros no ES, segundo Sincofaes Crédito: EBC
Uma mudança na forma de cálculo da tributação pode deixar medicamentos genéricos até 80% mais caros no Espírito Santo, segundo dados do Sindicato do Comércio Varejista Produtos Farmacêuticos (Sincofaes). Hoje, eles correspondem a metade dos remédios comercializados pelas farmácias.
Após a publicação da Portaria 109-R da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que entrou em vigor em 1º de dezembro, o Estado deixou de aplicar a MVA (Margem de Valor Agregado) e passou a aplicar o PMPF (Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final) ou seja, o valor de venda médio ao consumidor final, apurado a partir das notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-es) emitidas no Estado.

Arquivos & Anexos

Medicamentos afetados pela Portaria N° 109-R /2022, da Sefaz

confira
Tamanho do arquivo: 856kb
Baixar
De acordo com a Sefaz, "esse cálculo, além de ser o mais preciso para apurar o valor da mercadoria, pois identifica as variações de preços no período da pesquisa, para mais ou para menos, foi definido a partir de discussões com o próprio setor de distribuição de medicamentos no Estado. "
Em nota, a pasta também informou que "a fixação de preços máximos de medicamentos, inclusive os genéricos, é atribuição da Anvisa, que anualmente publica tais valores (tabela CMED). Afirma, ainda, que qualquer acréscimo no valor de medicamento é passível de fiscalização dos órgãos de controle."
O PMPF já é aplicado no cálculo da tributação dos medicamentos de referência e similares desde 2019, entretanto, os genéricos haviam sido mantidos de fora, por demanda do setor. Com a alteração promovida agora pelo governo estadual, o Sincofaes prevê que o valor do ICMS a ser recolhido poderá aumentar em até 365%, afetando mais de 2 mil produtos.

Veja Também

Casal capixaba cria rede social para ajudar pessoas com doenças raras

O diretor da entidade, Bruno Souza, explica que os medicamentos têm um preço tabelado, de fábrica, mas as farmácias vendem abaixo desse preço.
“A ideia era o governo cobrar pelo preço de fábrica. Esse PMPF é um preço médio, mas é muito alto porque as redes nacionais acabam vendendo muito acima. A arma que as farmácias menores têm para competir com as grandes é justamente o genérico.”

Farmácias menores e população de baixa renda são mais afetadas

Ele pontua que a tabela utilizada pelo governo não reflete a realidade dos preços praticados pelo varejo, apenas considera os preços de uma fatia “nobre” e restrita do mercado. Atualmente, o Espírito Santo conta com quase 2.080 farmácias, sendo que, do total, 1.800 são estabelecimentos independentes, fora das grandes redes e localizados longe dos grandes centros e em cidades do interior.
Souza reforça ainda que, com o reajuste do tributo a ser recolhido, muitas farmácias de pequeno porte não terão condições de adquirir os medicamentos, levando à escassez dos produtos genéricos e até mesmo ao fechamento de alguns estabelecimentos, que trabalham exclusivamente com genéricos.
Farmácias populares podem entregar em domicílio, decide TRF
Farmácias independentes, de pequeno porte, serão prejudicadas Crédito: Elza Fiúza | Agência Brasil
A mudança já está valendo desde o início de dezembro, e só não foi percebida ainda porque os distribuidores têm algum estoque que tem lhes permitido segurar os preços por enquanto. Entretanto, não é algo que consigam manter por muito tempo.
“Vão repassar a partir de janeiro, se não tiver uma mudança por parte do governo. Creio que é possível, nós conseguimos em 2019. O que falta é um pouco de empatia porque isso vai onerar muito os consumidores, principalmente a população mais carente.”
O presidente do sindicato, Edson Daniel Marchiori, frisa que a população de baixa renda será a mais penalizada no cenário atual, e disse que o diálogo com o governo continua. 
“Aumenta o custo das farmácias, principalmente das pequenas redes, e também vai afetar o consumidor, que pode ter que descontinuar tratamento porque o orçamento já é escasso e os remédios só ficam mais caros. Isso acaba acarretando também em mais gente doente, precisando ser internada, e é mais gasto para o governo. Não é benéfico de forma alguma.”
Remédios genéricos ficam até 80 por cento mais caros no ES com novo cálculo de imposto

Veja Também

Nova alíquota de ICMS eleva preço do botijão de gás em até R$ 7,51

Regras para pedir a aposentadoria vão mudar em 2023; entenda

Com nova visão do mercado, jovens do ES apostam no empreendedorismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Sefaz Medicamento ICMS Farmácias Tributo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados