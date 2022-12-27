Com nova visão do mercado, jovens do ES apostam no empreendedorismo

Fabrício Bittencourt, Letícia Souza, Isabella Eller e Pedro Miranda, do Mangalô Crédito: Mangalô/Divulgação

Seguir caminhos profissionais alternativos, ter a chance de mostrar uma visão própria ou até aproveitar uma oportunidade que surgiu ao acaso. Esses são alguns dos motivos que levam jovens a investir na criação de um negócio próprio.

microempreendedores individuais (MEI) no Segundo dados do governo federal , o número deno Brasil totalizou 14,7 milhões em dezembro de 2022, um aumento de aproximadamente 11,4% em relação ao ano passado. E mais de 3,5 milhões desse total são pessoas entre 18 e 30 anos. No Espírito Santo , esse mesmo grupo é composto por 114,5 mil cadastros.

Mesmo com obstáculos, o surgimento de demandas do mercado e outros modelos de trabalho abriram novas portas. Dessa forma, com persistência, jovens conseguiram transformar em realidade negócios que eram apenas um sonho.

Café na praia

Mangalô, primeiro café bar do litoral capixaba, localizado na Café, quiosque, bar e restaurante. Com sua filosofia de comida boa, aconchego e pé na areia, o, primeiro café bar do litoral capixaba, localizado na Curva da Jurema, em Vitória, conversa com elementos de vários ambientes. Desde que foi criado por quatro amigos, o lugar conquistou os capixabas.

Idealizado pelo personal trainer Pedro Miranda, de 28 anos, pela nutricionista Letícia Souza, 27, pelo designer e modelo Fabricio Bittencourt, 28, e pela arquiteta Isabella Eller, 27, o café da praia, como também é conhecido, saiu do papel de forma inusitada, durante o primeiro anos da pandemia, em 2020.



O Mangalô Café fica na Curva da Jurema Crédito: Mangalô/Divulgação

“O Mangalô surgiu através de um convite do J3, o quiosque do qual nós somos sócios. A partir dessa oportunidade, a gente fez um estudo de mercado, encontramos uma consultora e fomos adequando o projeto à demanda local, já com base no novo público que iria frequentar a Curva”, conta Pedro.

Segundo o personal, um dos fatores que mais influenciaram no projeto foi a oportunidade de atender as pessoas que procuram uma forma de lazer sem muitos prejuízos à saúde, com opções naturais e, principalmente, funcionais.

Em agosto de 2021, o Mangalô foi inaugurado. Mas o processo passou longe de ser fácil. Após meses de planejamento, economia de recursos e muitas obras, os amigos ainda conciliavam suas outras funções com a gestão do café. Foi o envolvimento direto com o funcionamento do local que deu a eles a força necessária para seguir com esse sonho.

"O que a gente começou a perceber é que um negócio moderno, pós-pandemia, com muita influência digital, tem que ter uma pegada mais atual e com uso da tecnologia " Pedro Miranda - Personal e empresário

Hoje, com uma equipe que reúne cozinheiros, auxiliares de cozinha, apoio, barista, bartender e garçons, os sócios enxergam sua criação como uma marca respeitada e que dita tendências no mercado.



Pedro e os amigos acreditam que os negócios no segmento em que atuam devem apostar em elementos que fujam da correria e comida rápida. “Podemos gerar mudança nas vidas das pessoas que estão com a gente, gerar um ambiente de trabalho de mais qualidade, e isso motiva as pessoas. É pensar em mudar o mundo através do pequeno lugar que ocupamos na sociedade."

Inovação na área audiovisual

Natan Góes e Guilherme Lopez (direita) Crédito: Reprodução/Spotlight Office

Com aprendizado e descobertas, os sócios Guilherme Lopez, de 25 anos, e Natan Góes, de 24, encontraram um objetivo em comum: transmitir vida por meio de criações audiovisuais. Decididos em se aprofundar no universo da inovação, em 2018 os dois fundaram a holding de empresas Spotlight Office, em Vila Velha.

“O intuito sempre foi colocar uma nova visão de criação em diversos setores da área de comunicação que já faziam parte do nosso ecossistema de trabalho”, revela Lopez.

Inicialmente, a dupla atuava com fotografia de moda, clientes de varejo, ensaios pessoais e gestão de redes sociais. Durante a pandemia e o “boom” dos influenciadores, os jovens enxergaram novas metas que poderiam ser alcançados pela empresa.

Guilherme diz que em momento algum duvidou do potencial da empresa e vê toda a sua trajetória como uma “história de filme”.

Atualmente, através de uma operação mais completa que inclui uma equipe de 20 colaboradores, desenvolvem materiais audiovisuais com cunho institucional. O foco são grandes empresas de âmbito nacional e internacional, produções de casamento, eventos e conteúdos.

"O mercado está repleto de mudanças repentinas, que muitas vezes se mostram instáveis. Acreditamos que todo mundo merece ter uma voz a ser desenvolvida, seja ela um negócio ou não" Guilherme Lopez - Empresário e comunicador

Sobre o que levou a dupla pelo caminho do empreendedorismo tão cedo, Guilherme acredita que ser jovem também é pensar em questões que envolvem a construção do caráter e em como fazer a diferença na vida de outras pessoas.

