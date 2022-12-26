Caixa facilita negociação de dívidas e dá desconto de 90% até dia 29

Clientes da Caixa Econômica Federal, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, têm até o dia 29 de dezembro para negociar débitos com o banco com até 90% de desconto, na campanha Você no Azul. De acordo com informações da Caixa, foram renegociados 221 mil contratos, totalizando R$ 1,5 bilhão em dívidas liquidadas.
O banco também informou, por nota, que cerca de 70% das propostas estão habilitadas para renegociação por meio do site, aplicativo da Caixa e/ou Whatsapp. Mais de 4 milhões de clientes como pessoas físicas e 396 mil como pessoas jurídicas estão aptas a condições facilitadas de negociação.
Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações pelos telefones 40040 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades). Em outubro, o caminhão do programa passou pelo Espírito Santo, em Colatina e Guarapari.
Como negociar com a Caixa
- Pelo site: https://www.negociardividas.caixa.gov.br/sineb/clienteIdentifica.jsp , é possível simular e regularizar sua dívida a qualquer hora do dia ou da noite.
- Pelo Whatsapp: +55 800 104 0104 , atendimento está disponível das 8h às 18h, de segunda a sexta, exceto feriados.
- Pelo telefone (Central telefônica): 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta (dias úteis), no horário entre 8h e 20h.