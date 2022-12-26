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Você no Azul

Caixa facilita negociação de dívidas e dá desconto de 90% até dia 29

Segundo informações da Caixa, campanha Você no Azul já possibilitou a liquidação de 221 mil contratos, em um total de R$ 1,5 bilhão

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 14:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 dez 2022 às 14:51
Prédio da Caixa Econômica Federal
Prédio da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Clientes da Caixa Econômica Federal, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, têm até o dia 29 de dezembro para negociar débitos com o banco com até 90% de desconto, na campanha Você no Azul. De acordo com informações da Caixa, foram renegociados 221 mil contratos, totalizando R$ 1,5 bilhão em dívidas liquidadas.

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O banco também informou, por nota, que cerca de 70% das propostas estão habilitadas para renegociação por meio do site, aplicativo da Caixa e/ou Whatsapp. Mais de 4 milhões de clientes como pessoas físicas e 396 mil como pessoas jurídicas estão aptas a condições facilitadas de negociação.
Os clientes também podem negociar ou acessar mais informações pelos telefones 40040 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais localidades). Em outubro, o caminhão do programa passou pelo Espírito Santo, em Colatina e Guarapari.

Como negociar com a Caixa

  • Pelo telefone (Central telefônica): 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta (dias úteis), no horário entre 8h e 20h.

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