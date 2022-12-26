Caixa facilita negociação de dívidas e dá desconto de 90% até dia 29

Clientes da Caixa Econômica Federal, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, têm até o dia 29 de dezembro para negociar débitos com o banco com até 90% de desconto, na campanha Você no Azul. De acordo com informações da Caixa, foram renegociados 221 mil contratos, totalizando R$ 1,5 bilhão em dívidas liquidadas.