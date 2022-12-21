INSS: confira os horários de atendimento das agências neste fim de ano

Agência do INSS na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Apesar dos feriados de Natal e Ano Novo, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão manter o horário habitual de atendimento, de segunda a sexta-feira. Os horários também serão mantidos.

Já o atendimento telefônico da Central 135 terá mudanças nos dias 24 e 31 de dezembro, quando os atendentes estarão disponíveis de 7h às 16h.

Em relação aos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os serviços de atendimento humano não estarão em funcionamento devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central do INSS vai oferecer a assistência e orientação das 7h às 22h.

Apesar dos feriados seguidos, o atendimento eletrônico vai atuar 24h, todos os dias da semana para dar suporte aos cidadãos, tanto na véspera quanto nos feriados.

Caso o cidadão necessite de serviços de pedidos de benefícios, o Meu INSS vai seguir disponível no site gov.br/meuinss e no aplicativo para o celular.