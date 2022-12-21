INSS: confira os horários de atendimento das agências neste fim de ano

Apesar dos feriados de Natal e Ano Novo, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão manter o horário habitual de atendimento, de segunda a sexta-feira. Os horários também serão mantidos.
Já o atendimento telefônico da Central 135 terá mudanças nos dias 24 e 31 de dezembro, quando os atendentes estarão disponíveis de 7h às 16h.
Em relação aos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, os serviços de atendimento humano não estarão em funcionamento devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central do INSS vai oferecer a assistência e orientação das 7h às 22h.
Apesar dos feriados seguidos, o atendimento eletrônico vai atuar 24h, todos os dias da semana para dar suporte aos cidadãos, tanto na véspera quanto nos feriados.
Caso o cidadão necessite de serviços de pedidos de benefícios, o Meu INSS vai seguir disponível no site gov.br/meuinss e no aplicativo para o celular.
Serviços oferecidos pelo atendimento eletrônico são para:
- Informações sobre benefícios;
- Para saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência;
- Para obter informações de pagamento;