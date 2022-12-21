Com Papai Noel

Caminhões de lixo iluminados fazem carreata de Natal em Vitória

Totalmente iluminados, veículos vão circular em carreata especial, com a presença do Papai Noel, nesta quarta (21) e quinta-feira (22) por bairros da Capital; veja a rota

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 11:50

Redação de A Gazeta

Caminhões de lixo iluminados fazem carreata de Natal em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Caminhões que fazem a coleta de lixo em Vitória vão entrar no clima natalino e serão iluminados com fitas de led para participarem de uma carreata especial de Natal. Com a presença dos coletores e do Papai Noel, os veículos vão circular por bairros da Capital nesta quarta (21) e quinta-feira (22), a partir das 19h.
A Prefeitura de Vitória divulgou a novidade nesta quarta-feira e informou que ato reunirá os caminhões de lixo e também outros veículos. Veja a programação.

Quarta-feira (21 de dezembro)

Saída: às 19h, a carreata sai da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
  • Av. Judith Castelo Leão;
  • Augusto Emilio;
  • Alcione Pereira;
  • Av. Carlos Martins;
  • Av. Dante Michelini;
  • Antonio Basilio;
  • Luiz Paulo Veloso;
  • Praça do EPA;
  • Hugo Viola;
  • Praça Wolghano Netto;
  • Anisio Fernandes;
  • Ponte Aryton Senna;
  • Rio Branco;
  • Joaquim Lira;
  • Celso Calmon;
  • Saturnino de Brito;
  • Shopping;
  • Enseada;
  • Bento Ferreira;
  • Ilha de Monte Belo.

Quinta-feira (22 de dezembro)

  • Ilha de Monte Belo;
  • Jucutuquara;
  • Maruípe;
  • Tabuazeiro;
  • São Cristóvão;
  • Santa Marta;
  • Joana D`arc;
  • Resistência;
  • Av. Serafim Derenzi;
  • Nova Palestina;
  • São Pedro;
  • Grande Vitória;
  • Inhanguetá;
  • Santo Antônio;
  • Centro.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

