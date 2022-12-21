Caminhões de lixo iluminados fazem carreata de Natal em Vitória

Caminhões que fazem a coleta de lixo em Vitória vão entrar no clima natalino e serão iluminados com fitas de led para participarem de uma carreata especial de Natal. Com a presença dos coletores e do Papai Noel, os veículos vão circular por bairros da Capital nesta quarta (21) e quinta-feira (22), a partir das 19h.
A Prefeitura de Vitória divulgou a novidade nesta quarta-feira e informou que ato reunirá os caminhões de lixo e também outros veículos. Veja a programação.
Quarta-feira (21 de dezembro)
Saída: às 19h, a carreata sai da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi
- Av. Judith Castelo Leão;
- Augusto Emilio;
- Alcione Pereira;
- Av. Carlos Martins;
- Av. Dante Michelini;
- Antonio Basilio;
- Luiz Paulo Veloso;
- Praça do EPA;
- Hugo Viola;
- Praça Wolghano Netto;
- Anisio Fernandes;
- Ponte Aryton Senna;
- Rio Branco;
- Joaquim Lira;
- Celso Calmon;
- Saturnino de Brito;
- Shopping;
- Enseada;
- Bento Ferreira;
- Ilha de Monte Belo.
Quinta-feira (22 de dezembro)
- Ilha de Monte Belo;
- Jucutuquara;
- Maruípe;
- Tabuazeiro;
- São Cristóvão;
- Santa Marta;
- Joana D`arc;
- Resistência;
- Av. Serafim Derenzi;
- Nova Palestina;
- São Pedro;
- Grande Vitória;
- Inhanguetá;
- Santo Antônio;
- Centro.