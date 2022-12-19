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Mercado

Peru e panetone: preço de produtos de Natal chega a dobrar em Vitória

Entre as frutas secas, a diferença é ainda maior, chegando a 268,28%, segundo pesquisa realizada pelo Procon da Capital

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 18:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 dez 2022 às 18:15
Ceia de Natal: pesquisa de preço nos mercados é essencial para economizar
Ceia de Natal: pesquisa de preço nos mercados é essencial para economizar Crédito: Shutterstock
Faltando poucos dias para o Natal, muitas famílias já começam a planejar as compras para garantir a ceia. Mas, para economizar, é importante que o consumidor pesquise bastante, pois o preço dos produtos natalinos pode variar até dobrar de um estabelecimento para o outro em Vitória, no caso dos tradicionais peru e panetone.
Já em relação às frutas secas, a diferença de preço é ainda maior: chega a 268,28%, no caso da uva-passa. O damasco também tem variação alta, de 148,57%, segundo pesquisa realizada pelo Procon de Vitória entre os dias 9 e 14 de dezembro.

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O levantamento de preços de 45 itens foi feito em oito supermercados da Capital e abrange diferentes marcas de panetones e chocotones, refrigerantes, carnes, frutas secas, lentilhas secas, frutas em calda, azeites e bebidas alcoólicas.
A pesquisa verificou o preço de três marcas do tradicional peru, que chega a variar 28% nos supermercados. No caso do peru Sadia, o quilo do produto mais barato é R$ 27,99 e o mais caro, R$ 35,99. O da Perdigão variou 11%, de R$ 26,99 para R$ 29,98. O produto da Seara praticamente não variou de preço, sendo encontrado de R$ 27,98 a R$ 27,99.
Peru e panetone: preço de produtos de Natal chega a dobrar em Vitória
Já o panetone chega a ter uma diferença de 107,78% no preço de um supermercado para outro. É o caso do panetone de frutas da marca Tommy, que custa R$ 12,99 em um estabelecimento e R$ 26,99 em outro. O chocotone da Bauducco varia 37,52% de um estabelecimento para outro, sendo R$ 21,80 o menor preço e R$ 29,98 o maior.

Arquivos & Anexos

Confira os preços dos produtos da ceia de Natal.pdf

Pesquisa realizada pelo Procon apontou a diferença dos preços entre supermercados; veja mais caro e mais barato
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O Procon alerta que os preços informados referem-se aos encontrados durante a coleta de dados e estão sujeitos a alterações por condições especiais como descontos, promoções ou reajustes. Ressalta, ainda, que lojas da mesma rede podem praticar preços divergentes.
Além de comparar produtos idênticos em diferentes lojas, a pesquisa faz uma análise comparativa entre os menores valores encontrados durante a coleta e os registrados na pesquisa de dezembro do ano passado. Dessa forma, o consumidor poderá constatar a evolução dos preços dos produtos, seja com aumento ou redução no valor ofertado. Uma boa notícia foi a redução do preço do quilo do tender em 43,48%.
"Na pesquisa, colocamos ainda o ranking dos supermercados que, na soma dos itens pesquisados, totalizaram o menor preço. Todas essas informações são importantes no momento de planejar a ceia ou uma confraternização. E sempre recomendamos que os consumidores façam suas próprias pesquisas", diz a coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Dados do órgão, Larissa Cicilioti.

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