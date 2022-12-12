Fim de ano

Shoppings e lojas no ES ampliam horário para compras de Natal

Quem ainda não comprou presentes de Natal terá tempo extra para ir às lojas neste fim de ano; confira a programação

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 16:06

Caroline Freitas

 Shoppings da Grande Vitória terão horário especial de funcionamento nos próximos dias, abrindo mais cedo e fechando mais tarde, para atender ao aumento da demanda de consumidores nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo.
O fim do ano é um dos períodos que mais movimentam o comércio. Segundo projeções da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em conjunto com o SPC Brasil, neste ano, as comemorações devem injetar R$ 66,6 bilhões na economia brasileira.
Shopping Vitória
Shopping Vitória decorado para o Natal Crédito: Camilla Baptistin/Shopping Vitória

Confira o horário de funcionamento dos shoppings neste fim de ano

Boulevard Shopping Vila Velha

  • Cinema: conforme programação
  • Lojas e quiosques
  • 16 e 17/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
  • 18/12: 13h às 21h
  • 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
  • 21 a 23/12: 09h às 23h
  • 24/12: 09h às 19h
  • 25/12: fechado
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: fechado
  • Alimentação e lazer
  • 16 e 17/12: 10h às 22h
  • 18/12: 11h às 22h 
  • 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
  • 21 a 23/12: 09h às 23h
  • 24/12: 09h às 19h
  • 25/12: 11h às 21h
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: 11h às 21h

Shopping Mestre Álvaro

  • Cinema: conforme programação
  • Lojas e quiosques
  • 12 a 15/12: abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h
  • 16 a 23/12: abertura facultativa às 9h e fechamento obrigatório às 23h
  • 24/12: abertura facultativa às 9h e fechamento obrigatório às 19h
  • 25/12: fechados
  • 31/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
  • 01/01/23: fechados
  • Praça de alimentação e lazer
  • 12 a 15/12: abertura às 10h e fechamento facultativo às 23h
  • 16 a 23/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 23h.
  • 24/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
  • 25/12: abertura obrigatória às 11h e fechamento obrigatório às 22h
  • 31/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
  • 01/01/23: abertura obrigatória às 11h e fechamento obrigatório às 22h

Shopping Montserrat

  • Lojas e quiosques
  • 17/12: 10 às 23h
  • 18/12: 10 às 22h
  • 19 a 22/12: 9 às 22h
  • 23/12: 9 às 23h
  • 24/12: 10 às 19h
  • 25/12: fechado
  • 26/12: 13 às 21h (abertura facultativa de 12 as 13h)
  • 27 a 30/12: 10 às 22h (abertura facultativa de 9 as 10h)
  • 31/12: 10 às 19h
  • 01/01: fechado
  • Praça de alimentação 
  • 17/12: 10 às 23h
  • 18/12: 10 às 22h
  • 19 a 22/12: 9 às 22h
  • 23/12: 9 às 23h
  • 24/12: 10 às 19h
  • 25/12: 11 às 22h
  • 26/12: 11 às 22h
  • 27 a 30/12: 10 às 22h
  • 31/12: 10 às 19h
  • 01/01: 11 às 22h

Shopping Moxuara

  • Cinema e restaurantes: conforme programação
  • Lojas e quiosques
  • 12 a 17/12:  9h às 23h
  • 18/12: 11h às 23h
  • 19 a 23/12:  9h às 23h
  • 24/12: 9h às 19h
  • 25/12: fechados
  • 26 a 30/12: 10h às 22h
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: fechados
  • Praça de alimentação e lazer
  • 12 a 17/12:  10h às 23h
  • 18/12: 11h às 23h
  • 19 a 23/12: 10h às 23h
  • 24/12: 10h às 19h
  • 25/12: 11h às 21h
  • 26 a 30/12: 10h às 22h
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: 11h às 21h 

Shopping Praia da Costa

  • Cinema e restaurantes: conforme programação
  • Lojas e quiosques
  • 16 e 17/12:  10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
  • 18/12:  14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h)
  • 19 e 20/12:  10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
  • 21 a 23/12: 9h às 23h
  • 24/12: 9h às 19h
  • 25/12: fechados
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: fechados
  • Praça de alimentação e lazer
  • 16 e 17/12:  10h às 22h
  • 18/12: 11h às 21h
  • 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
  • 21 a 23/12: 9h às 23h
  • 24/12: 9h às 19h
  • 25/12: 11h às 21h
  • 31/12: 10h às 19h
  • 01/01/23: 11h às 21h

Shopping Vila Velha

  • Lojas e quiosques
  • 18/12: 14h às 21h
  • 22 e 23/12: 10h às 23h
  • 24/12 (sábado): 10h às 18h
  • 25/12 (domingo) - Natal: fechados 
  • 26 a 30/12: 10h às 22h
  • 31/12 (sábado): 10h às 18h
  • 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: fechados
  • Alimentação e lazer
  • 18/12: 11h às 22h
  • 22 e 23/12: 11h às 23h
  • 24/12 (sábado): 11h às 18h
  • 25/12 (domingo) - Natal: 11h às 22h
  • 26 a 28/12: 11h às 22h
  • 29 e 30/12: 11h às 23h
  • 31/12 (sábado): 11h às 18h
  • 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: 11h às 22h

Shopping Vitória

  • Cinema: conforme programação
  • Lojas/stands
  • Até 15/12: das 10h às 22h 
  • 16 e 17/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h
  • 18/12: 14h às 21h
  • 19 e 20/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h
  • 21 a 23/12: 09h às 23h
  • 24/12 (sábado): 10h às 19h 
  • 25/12 (domingo) - Natal: fechados 
  • 26 a 30/12: segunda a sexta das 10h às 22h
  • 31/12 (sábado): 10h às 19h  
  • 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: fechados
  • Alimentação
  • Até 15/12: até quarta, das 10h às 22h /quinta, das 10h às 23h 
  • 16 e 17/12: 10h às 23h
  • 18/12: 11h às 22h
  • 19 e 20/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h 
  • 21 a 23/12: 09h às 23h
  • 24/12 (sábado): 10h às 19h 
  • 25/12 (domingo) - Natal: 11h às 22h
  • 26 a 30/12: segunda a quarta das 10h às 22h // quinta e sexta das 10h às 23h 
  • 31/12 (sábado): 10h às 19h 
  • 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: a partir das 11h

Lojas de rua

Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), “fica a cargo de cada empresa estabelecer seus horários de funcionamento."

Polo de Moda Glória

  • Até 16/12: abertura até as 18h30
  • 19 a 23/12: até as 19h
  • Sábados e domingos: das 9h às 16h

Praia do Canto

  • De segunda a sexta, das 9h às 21h
  • Sábado (17), das 9h às 20h
  • Domingo (18): 10 às 18h

