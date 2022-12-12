Shoppings da Grande Vitória terão horário especial de funcionamento nos próximos dias, abrindo mais cedo e fechando mais tarde, para atender ao aumento da demanda de consumidores nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo.
O fim do ano é um dos períodos que mais movimentam o comércio. Segundo projeções da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em conjunto com o SPC Brasil, neste ano, as comemorações devem injetar R$ 66,6 bilhões na economia brasileira.
Shoppings e lojas no ES ampliam horário para compras de Natal
Confira o horário de funcionamento dos shoppings neste fim de ano
Boulevard Shopping Vila Velha
- Cinema: conforme programação
- Lojas e quiosques
- 16 e 17/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
- 18/12: 13h às 21h
- 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
- 21 a 23/12: 09h às 23h
- 24/12: 09h às 19h
- 25/12: fechado
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: fechado
- Alimentação e lazer
- 16 e 17/12: 10h às 22h
- 18/12: 11h às 22h
- 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 09h e fechamento facultativo às 23h)
- 21 a 23/12: 09h às 23h
- 24/12: 09h às 19h
- 25/12: 11h às 21h
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: 11h às 21h
Shopping Mestre Álvaro
- Cinema: conforme programação
- Lojas e quiosques
- 12 a 15/12: abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h
- 16 a 23/12: abertura facultativa às 9h e fechamento obrigatório às 23h
- 24/12: abertura facultativa às 9h e fechamento obrigatório às 19h
- 25/12: fechados
- 31/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
- 01/01/23: fechados
- Praça de alimentação e lazer
- 12 a 15/12: abertura às 10h e fechamento facultativo às 23h
- 16 a 23/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 23h.
- 24/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
- 25/12: abertura obrigatória às 11h e fechamento obrigatório às 22h
- 31/12: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
- 01/01/23: abertura obrigatória às 11h e fechamento obrigatório às 22h
Shopping Montserrat
- Lojas e quiosques
- 17/12: 10 às 23h
- 18/12: 10 às 22h
- 19 a 22/12: 9 às 22h
- 23/12: 9 às 23h
- 24/12: 10 às 19h
- 25/12: fechado
- 26/12: 13 às 21h (abertura facultativa de 12 as 13h)
- 27 a 30/12: 10 às 22h (abertura facultativa de 9 as 10h)
- 31/12: 10 às 19h
- 01/01: fechado
- Praça de alimentação
- 17/12: 10 às 23h
- 18/12: 10 às 22h
- 19 a 22/12: 9 às 22h
- 23/12: 9 às 23h
- 24/12: 10 às 19h
- 25/12: 11 às 22h
- 26/12: 11 às 22h
- 27 a 30/12: 10 às 22h
- 31/12: 10 às 19h
- 01/01: 11 às 22h
Shopping Moxuara
- Cinema e restaurantes: conforme programação
- Lojas e quiosques
- 12 a 17/12: 9h às 23h
- 18/12: 11h às 23h
- 19 a 23/12: 9h às 23h
- 24/12: 9h às 19h
- 25/12: fechados
- 26 a 30/12: 10h às 22h
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: fechados
- Praça de alimentação e lazer
- 12 a 17/12: 10h às 23h
- 18/12: 11h às 23h
- 19 a 23/12: 10h às 23h
- 24/12: 10h às 19h
- 25/12: 11h às 21h
- 26 a 30/12: 10h às 22h
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: 11h às 21h
Shopping Praia da Costa
- Cinema e restaurantes: conforme programação
- Lojas e quiosques
- 16 e 17/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
- 18/12: 14h às 20h (abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h)
- 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
- 21 a 23/12: 9h às 23h
- 24/12: 9h às 19h
- 25/12: fechados
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: fechados
- Praça de alimentação e lazer
- 16 e 17/12: 10h às 22h
- 18/12: 11h às 21h
- 19 e 20/12: 10h às 22h (abertura facultativa às 9h e fechamento facultativo às 23h)
- 21 a 23/12: 9h às 23h
- 24/12: 9h às 19h
- 25/12: 11h às 21h
- 31/12: 10h às 19h
- 01/01/23: 11h às 21h
Shopping Vila Velha
- Lojas e quiosques
- 18/12: 14h às 21h
- 22 e 23/12: 10h às 23h
- 24/12 (sábado): 10h às 18h
- 25/12 (domingo) - Natal: fechados
- 26 a 30/12: 10h às 22h
- 31/12 (sábado): 10h às 18h
- 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: fechados
- Alimentação e lazer
- 18/12: 11h às 22h
- 22 e 23/12: 11h às 23h
- 24/12 (sábado): 11h às 18h
- 25/12 (domingo) - Natal: 11h às 22h
- 26 a 28/12: 11h às 22h
- 29 e 30/12: 11h às 23h
- 31/12 (sábado): 11h às 18h
- 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: 11h às 22h
Shopping Vitória
- Cinema: conforme programação
- Lojas/stands
- Até 15/12: das 10h às 22h
- 16 e 17/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h
- 18/12: 14h às 21h
- 19 e 20/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h
- 21 a 23/12: 09h às 23h
- 24/12 (sábado): 10h às 19h
- 25/12 (domingo) - Natal: fechados
- 26 a 30/12: segunda a sexta das 10h às 22h
- 31/12 (sábado): 10h às 19h
- 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: fechados
- Alimentação
- Até 15/12: até quarta, das 10h às 22h /quinta, das 10h às 23h
- 16 e 17/12: 10h às 23h
- 18/12: 11h às 22h
- 19 e 20/12: 10h às 22h - facultativo abertura às 09h e fechamento às 23h
- 21 a 23/12: 09h às 23h
- 24/12 (sábado): 10h às 19h
- 25/12 (domingo) - Natal: 11h às 22h
- 26 a 30/12: segunda a quarta das 10h às 22h // quinta e sexta das 10h às 23h
- 31/12 (sábado): 10h às 19h
- 01/01/23 (domingo) - Ano Novo: a partir das 11h
Lojas de rua
Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), “fica a cargo de cada empresa estabelecer seus horários de funcionamento."
Polo de Moda Glória
- Até 16/12: abertura até as 18h30
- 19 a 23/12: até as 19h
- Sábados e domingos: das 9h às 16h
Praia do Canto
- De segunda a sexta, das 9h às 21h
- Sábado (17), das 9h às 20h
- Domingo (18): 10 às 18h