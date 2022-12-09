Empresas do ES preveem expansão, novos produtos e agenda ESG para 2023

Mesmo diante da conjuntura incerta — transição de governo, economia global fragilizada —, as perspectivas futuras são positivas para as empresas capixabas, que avaliam que planejar o futuro é a chave para continuar crescendo, em qualquer que seja o cenário.

Para o próximo ano, por exemplo, negócios premiados pelo Marcas de Valor — prêmio de A Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições com melhor desempenho em diversos segmentos no Estado — preveem expansões, novos produtos e investimento em práticas sustentáveis.

Fábrica de chocolates Garoto: empresa pretende investir R$ 160 milhões nas operações da marca Crédito: garoto

Reconhecida como a marca que é “a cara dos capixabas”, a Chocolates Garoto pretende investir R$ 160 milhões nas operações da marca em 2023, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha, com a implementação de uma nova linha de produção.

O diretor da fábrica da Garoto, Michey Piantavinha, explica que os investimentos seguem o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional. “Nos dois últimos anos, a fábrica da Garoto recebeu cerca de R$ 242 milhões em investimentos para a modernização e ampliação da unidade, assim como para o lançamento de novos itens do portfólio.”

Hoje, a empresa conta com um portfólio com mais de 80 produtos, entre caixas de bombons, tabletes, ovos de Páscoa (em épocas sazonais) e chocolates para uso culinário, como coberturas e pó solúvel.

Ainda no setor industrial, Brenda Nascimento, coordenadora de Comunicação da Suzano, explica que, ao longo de 2023, a companhia planeja atuar no sentido de reforçar o propósito da empresa de “renovar a vida a partir da árvore”.

“É um propósito que tem um significado abrangente e é aplicável às relações dentro e fora da empresa. Continuaremos atuando no sentido de fortalecer as parcerias nas comunidades nas quais estamos presentes, com ações nas áreas de educação, qualificação profissional, geração de trabalho e renda. Também vamos reforçar a presença e a importância dos nossos produtos, derivados da celulose, na vida das pessoas.”

E complementa: “Estamos presentes na vida de 2 bilhões de pessoas no planeta e buscamos ampliar a percepção do público em relação a essa abrangência”.

Pilha de briquetes verdes: produto será produzido pela Vale em Tubarão Crédito: Divulgação / Vale

O diretor de Pelotização da Vale, Rodrigo Ruggiero, por sua vez, explica que a empresa vem realizando uma série de ações para se tornar mais sustentável e está investindo, por exemplo, na recuperação e proteção de 500 mil hectares até 2030. Destaca, ainda, que a conservação ambiental vem aliada com a meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

“A empresa também está investindo em um novo produto, o briquete verde , que poderá reduzir em até 10% a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na produção de aço de seus clientes siderúrgicos. A produção será, inicialmente, realizada nas usinas 1 e 2 de pelotização, na Unidade Tubarão, em Vitória, que estão sendo convertidas para este fim.”

Além da sustentabilidade, a mineradora também está investindo na agenda de diversidade e inclusão e estabeleceu a meta de dobrar a representatividade de mulheres na força de trabalho, de 13% para 26% até 2025. “Já aumentamos essa participação para aproximadamente 21%. Avançar na pauta étnico-racial também é um objetivo da Vale, que pretende atingir a meta de 40% de empregados negros em funções de liderança no Brasil até 2026.”

Além das indústrias, outros segmentos também preparam novidades para o próximo ano. A gerente de marketing do Shopping Vitória, Letícia Dalvi, destaca, por exemplo, que há diversas inaugurações previstas dentro do complexo comercial, que vão mudar a fachada e criar novas oportunidades de emprego e renda.

“A gente saiu muito mais fortalecido da pandemia. Neste ano, já foram inauguradas 36 novas marcas no shopping, algumas muito queridas, muito desejadas, como Nike, Lindt e Vans. Na próxima semana, inauguramos o Camarada Camarão, que é um restaurante com 1.600 metros quadrados e mudou a fachada do shopping, que agora fica muito mais bonita. No próximo ano, pretendemos continuar nesse caminho. Teremos a chegada de um minimercado, o Sabor da Terra, por exemplo. Podemos esperar mais eventos também, mais entretenimento.”

Ela destaca ainda que, em 2023, o Shopping Vitória completará 30 anos, e que há diversas ações em planejamento. “Será um ano especial para um negócio que é genuinamente capixaba.”

Com diversos serviços que auxiliam micro e pequenos empreendedores a alavancar os negócios, o Sebrae/ES tem como meta fortalecer sua empresa nos municípios capixabas nos próximos meses. Entre as projeções para 2023 estão o fortalecimento do Programa Cidade Empreendedora, apoiando os municípios capixabas na melhoria do ambiente de negócios.

“Nossa estratégia é estar cada vez mais perto do cliente e, em 2023, teremos o Sebrae cada vez mais tentando entender o que precisamos fazer para nos aproximarmos ainda mais e fornecermos o que a micro e pequena empresa precisa para continuar crescendo”, frisou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Ouvir o consumidor também faz parte do planejamento da Selita, conforme explica o assessor de marketing e comunicação da empresa, Marcos Jacob.

“Estamos com uma nova indústria desde agosto e, até o final do ano, terminaremos os ajustes. Neste ano, tivemos um problema de uma seca gigantesca, tivemos uma falta de leite muito grande. Vamos ver como será no ano que vem, mas a intenção é voltar a produzir com toda a nossa capacidade. Provavelmente, lançaremos algum novo produto no ano que vem. Temos monitorado o mercado para saber quais os desejos dos nossos consumidores.”

Ele pondera, entretanto, que ter uma economia mais equilibrada também é fundamental para que o negócio continue prosperando. “Todos esses altos e baixos atrapalham o consumidor, que perde poder de compra, e nos afeta também. Então, precisamos de mais estabilidade. Mas, de modo geral, temos boas perspectivas para o próximo ano.”

A Veneza também aposta no crescimento e informa que tem vivenciado um projeto de capilarização da marca, “buscando presença em todo varejo do Espírito Santo e criando cada vez mais pontos de contato com nossos consumidores. Além disso, a empresa não para de inovar, trazendo lançamentos de qualidade e enriquecendo ainda mais o portfólio.”

No campo farmacêutico, a Farmes tem planos de expansão para o ano que vem. De acordo com o presidente Marcelo Frisso, a rede também tem como meta para 2023 aumentar o convênio e o crediário próprio, bem como expansão do número de lojas e crescimento no faturamento.