Doce abacaxi de Marataízes vira ingrediente especial de cosméticos

Abacaxi de Marataízes vira base para linha de cosméticos Crédito: BD Make Up/Divulgação

A empresária é do município de Aimorés, em Minas Gerais, mas mora em Marataízes há sete anos. Há três anos, ela abriu a empresa Bd Makeup, especializada em maquiagem.

A empresa tem uma linha própria de batons, lip tint, esponjas de base e pó, pincéis e sabonete facial da linha do abacaxi de Marataízes, e todos são registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . Mas como surgiu a ideia de usar o abacaxi na fórmula dos cosméticos?

Bárbara explica que, primeiramente, uma pesquisa sobre os benefícios do abacaxi foi realizada em sites de notícias, de beleza e da Assessa, que é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e produção de ingredientes bioativos de alta eficácia para a indústria cosmética.

Ela descobriu que o abacaxi é uma das frutas mais benéficas para a pele — uma informação que, de acordo com ela, muita gente não sabe. Em seguida, foram feitos testes, desde dezembro de 2021, com o produto na pele de várias pessoas.

COMO É O PROCESSO

Bárbara explica que a frulix abacaxi, que é a composição do abacaxi, é obtida por meio de um processo biotecnológico de amadurecimento natural da fruta. Assim, são extraídas enzimas que transformam toda a composição em componentes ativos a serem concentrados no cosmético.

"É uma formula própria, não existe nenhuma outra linha de cosmético com extrato do abacaxi da intensidade que o nosso é feito" Bárbara Damazio - Empresária

O nome "Marataízes" vem escrito na caixa do produto com o intuito de valorizar a cidade Crédito: Arquivo pessoal

Assessa aponta que a composição do abacaxi apresenta propriedades adstringentes, nutrientes e emolientes, e é adequada para produtos skincare, especialmente em cremes nutritivos.

Para a empresária, o grande diferencial do produto dela é o cheiro, uma vez que é exatamente igual ao do abacaxi, assim como a cor. De acordo com ela, é uma forma de valorizar a fruta típica da cidade.

"Nosso produto leva o nome da cidade na caixa. Não é 'de abacaxi', é do abacaxi de Marataízes" Bárbara Damazio - Empresária

O produto feito a base do abacaxi tem diversos benefícios para a pele Crédito: Arquivo pessoal

PRIMEIRO PRODUTO

Diante dos resultados positivos, foi lançando em setembro deste ano o primeiro produto da linha de skincare feita com o abacaxi de Marataízes: um sabonete multifuncional.

Segundo a empresária, ele tem todos os benefícios da fruta, como a vitamina C; ademais, ajuda no controle da oleosidade, no clareamento, hidratação e tonificação da pele e, por ser uma fruta anti-inflamatória, auxilia na secagem de espinhas e acnes.

Ao todo, são seis produtos dessa linha. Os outros cinco serão lançados até dezembro desde ano. Segundo Bárbara, cada item terá um benefício diferente para cada tratamento de pele.

O primeiro produto da linha feita com o abacaxi de Marataízes foi um sabonete multifuncional para o rosto Crédito: Arquivo pessoal