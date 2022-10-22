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Doce abacaxi de Marataízes vira ingrediente especial de cosméticos

Empresária de Marataízes resolveu inovar e criar uma linha de cuidados com a pele tendo o famoso abacaxi da cidade como base

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 09:19

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 out 2022 às 09:19
Muita gente conhece Marataízes como a "cidade do abacaxi" — e isso não é à toa, já que o município, do litoral Sul do Espírito Santo, é considerado o maior produtor da fruta no Estado. Moradora da cidade, a empresária Bárbara Damazio, de 27 anos, criou uma linha de cuidados com a pele utilizando o abacaxi de Marataízes na fórmula dos cosméticos.
Abacaxi de Marataízes vira base para linha de cosméticos
Abacaxi de Marataízes vira base para linha de cosméticos Crédito: BD Make Up/Divulgação
A empresária é do município de Aimorés, em Minas Gerais, mas mora em Marataízes há sete anos. Há três anos, ela abriu a empresa Bd Makeup, especializada em maquiagem. 
A empresa tem uma linha própria de batons, lip tint, esponjas de base e pó, pincéis e sabonete facial da linha do abacaxi de Marataízes, e todos são registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Mas como surgiu a ideia de usar o abacaxi na fórmula dos cosméticos?
Bárbara explica que, primeiramente, uma pesquisa sobre os benefícios do abacaxi foi realizada em sites de notícias, de beleza e da Assessa, que é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e produção de ingredientes bioativos de alta eficácia para a indústria cosmética.
Ela descobriu que o abacaxi é uma das frutas mais benéficas para a pele — uma informação que, de acordo com ela, muita gente não sabe. Em seguida, foram feitos testes, desde dezembro de 2021, com o produto na pele de várias pessoas.

COMO É O PROCESSO

Bárbara explica que a frulix abacaxi, que é a composição do abacaxi, é obtida por meio de um processo biotecnológico de amadurecimento natural da fruta. Assim, são extraídas enzimas que transformam toda a composição em componentes ativos a serem concentrados no cosmético.
"É uma formula própria, não existe nenhuma outra linha de cosmético com extrato do abacaxi da intensidade que o nosso é feito"
Bárbara Damazio - Empresária 
Com tantos benefícios, abacaxi de Marataízes vira linha de cuidados com a pele
O nome "Marataízes" vem escrito na caixa do produto com o intuito de valorizar a cidade Crédito: Arquivo pessoal
Assessa aponta que a composição do abacaxi apresenta propriedades adstringentes, nutrientes e emolientes, e é adequada para produtos skincare, especialmente em cremes nutritivos.
Para a empresária, o grande diferencial do produto dela é o cheiro, uma vez que é exatamente igual ao do abacaxi, assim como a cor. De acordo com ela, é uma forma de valorizar a fruta típica da cidade.
"Nosso produto leva o nome da cidade na caixa. Não é 'de abacaxi', é do abacaxi de Marataízes"
Bárbara Damazio - Empresária
Com tantos benefícios, abacaxi de Marataízes vira linha de cuidados com a pele
O produto feito a base do abacaxi tem diversos benefícios para a pele Crédito: Arquivo pessoal

PRIMEIRO PRODUTO

Diante dos resultados positivos, foi lançando em setembro deste ano o primeiro produto da linha de skincare feita com o abacaxi de Marataízes: um sabonete multifuncional.
Segundo a empresária, ele tem todos os benefícios da fruta, como a vitamina C; ademais, ajuda no controle da oleosidade, no clareamento, hidratação e tonificação da pele e, por ser uma fruta anti-inflamatória, auxilia na secagem de espinhas e acnes.
Ao todo, são seis produtos dessa linha. Os outros cinco serão lançados até dezembro desde ano. Segundo Bárbara, cada item terá um benefício diferente para cada tratamento de pele.
Com tantos benefícios, abacaxi de Marataízes vira linha de cuidados com a pele
O primeiro produto da linha feita com o abacaxi de Marataízes foi um sabonete multifuncional para o rosto Crédito: Arquivo pessoal
O estabelecimento fica no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes. Além de maquiagem e da linha de skincare, oferece outros serviços como atendimento especial para noivas e cursos profissionalizantes de automaquiagem.

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