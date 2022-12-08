Marcas de Valor A Gazeta revela os vencedores de 2022

Reconhecimento é o resultado da boa atuação das marcas de valor no Espírito Santo. Após quase três anos de uma economia encoberta pela sombra da pandemia, o bom desempenho dos negócios que mais se destacam na economia capixaba comprova que planejar o futuro e investir em dias melhores é a chave para o sucesso, principalmente quando há desafios a serem enfrentados e vencidos.
Na noite desta quarta-feira (7), no Teatro Sesc Glória, a premiação foi em grande estilo. Os apresentadores da TV Gazeta, Rafaela Marquezine e Diego Araujo foram os mestres de cerimônia e conduziram a entrega dos troféus aos vencedores.
Com destaque para o universo lúdico das artes cênicas, a 13ª edição do Marcas de Valor, prêmio de A Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições com melhor desempenho em diversos segmentos no Estado, faz alusão a um espetáculo teatral de sucesso, pois uma marca de valor atua com estratégias que envolvem, entre outros atributos, imagem e relacionamento com o público.
Avaliação
Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos ou serviços, embalagem, disponibilidade no mercado ou facilidade de encontrar, imagem, infraestrutura, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.
O presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, conta que mais cinco novos segmentos foram contemplados nesta edição em relação à anterior e também foram realizadas mais entrevistas. No ano passado, 26 segmentos, 110 marcas e 1.600 consumidores fizeram parte da pesquisa.
“Encantar os consumidores envolve ter um bom desempenho em diversos atributos. Alguns se relacionam com todos os segmentos e todas as marcas, como imagem, credibilidade, qualidade e inovação, já outros atributos são específicos de determinados segmentos, como infraestrutura, embalagem e participação no desenvolvimento do Estado, por exemplo. Por isso, a pesquisa ajuda as marcas a pensarem seus atributos e melhorá-los de acordo com as exigências e necessidades do público consumidor, a partir das relações de consumo que estabelecem com seus públicos”, explica.
O estudo considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o mesmo percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos. Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar dos entrevistados.
“Para as empresas é fundamental ter um diagnóstico que mostre o reconhecimento que o público faz dos atributos das marcas. Desde o início da pesquisa, realizada há 13 anos, observamos que esse resultado é um diferencial para o futuro dos negócios. Além disso, o resultado permite uma comparação das marcas junto aos seus concorrentes, visando sempre a melhoria dos produtos e serviços prestados”, avalia Orrico.
Reconhecimento dos vencedores
O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ao dar as boas-vindas aos convidados, falou sobre algumas das principais realizações da empresa durante o ano de 2022 e reforçou que todos os projetos são realizados em parceria com as marcas capixabas, que acreditam no trabalho diuturno do grupo de comunicação.
Para encantar e conquistar seus consumidores com a mesma magia que uma peça pode envolver seus espectadores, a empresa também precisa desempenhar o papel de protagonista no palco da economia capixaba. Assim como no teatro, também no cenário econômico toda grande atuação merece ser reconhecida. Conheça os ganhadores:
A CARA DO CAPIXABA
- 1º - Garoto
- 2º - Extrabom
- 3º - Nike
- 4º - Café Número Um
- 5º - Cafuso
PRODUTOS
Alimentos
- 1º - Arroz Sepé
- 2º - Sal Globo
- 2º - Regina
- 4º - Garoto
Bebidas Locais
- 1º - Água Pedra Azul
- 1º - Água Campinho
- 3º - Coroa
- 4º- Cachaça Princesa Isabel
Café
- 1º - 3 Corações
- 2º - Cafuso
- 2º - Número Um
- 3º - Meridiano
Carnes e embutidos
- 1º - Cofril
- 2º - Frisa
- 3º - Uniaves
- 3º - Kifrango
- 5º - Saboratta
Leite e derivados
- 1º- Selita
- 1º- Veneza
- 3º - Piracanjuba
- 3º - Porto Alegre
SERVIÇOS
Atacado/Utilidade do Lar
- 1º - Atacado São Paulo
- 2º - Preço Baixo
- 2º - Le Biscuit
- 2º - Minipreço
Atacarejo
- 1º - Atacadão
- 1º - Sempre Tem
- 3º - Vem
- 4º - Mineirão
Banco
- 1º - Sicoob
- 2º - Banco do Brasil
- 3º - Caixa
- 4º - Banestes
Eletroeletrônicos
- 1º - Sipolatti
- 2º - Casas Bahia
- 3º - Simonetti
- 4º - Casa&Vídeo
Escola Profissionalizante
- 1º - Ifes
- 1º - Senac
- 1º - Senai
- 4º - Cedtec
Escola
- 1º - Salesiano
- 1º - Darwin
- 3º - Monteiro Lobato
- 3º - Leonardo da Vinci
- 3º - Primeiro Mundo
- 3º - UP
- 3º - São Domingos
Farmácia
- 1º - Farmes
- 2º - Santa Lúcia
- 3º - Mônica
- 3º - Preço Baixo
Financeira
- 1º - Concred
- 2º - Agoracred
- 3º - BMG
- 4º - Crefisa
Home Center
- 1º - Leroy Merlin
- 2º - C&C
- 2º - Dalla Bernardina
Hospital
- 1º - Hospital Santa Rita
- 2º - Vitória Apart Hospital
- 3º - Rede Meridional
- 4º - Unimed Cias
Internet
- 1º- NET/Claro
- 2º - GVT/Vivo
Laboratório de Análises
- 1º - Pretti
- 1º - Tommasi
- 3º - Bioclínico
- 4º - Cremasco
Loja de Calçados
- 1º - Los Neto
- 1º - Itapuã
- 3º - Elmo
Material de Construção
- 1º - Compose
- 2º - Rede Construir
- 2º - Emidio Pais
- 2º - Bremenkamp
- 5º - Rede Construbom
Móveis
- 1º - Móveis Conquista
- 2º - Danúbio
- 2º - Móveis Rimo
- 4º - Vila Bella Móveis
Óticas
- 1º - Londres
- 1º - Paris
Plano de Saúde
- 1º - Medsênior
- 2º - Unimed
- 3º - Samp
Shopping
- 1º - Shopping Vitória
- 1º - Shopping Vila Velha
- 3º - Boulevard Shopping Vila Velha
- 3º - Shopping Praia da Costa
Supermercado
- 1º - Carone
- 2º - Extrabom
- 3º - Casagrande
- 4º - Epa
Telefonia
- 1º - Claro
- 2º - Tim
- 3º - Vivo
GRUPO
Grande Empresa
- 1º - Vale
- 1º - ArcelorMittal
- 1º - Suzano
- 4º - Samarco
Entidades
- 1º - Sebrae
- 2º - Findes
- 2º - Acaps
- 4º - Fecomércio
Grupo Empresarial
- 1º - Grupo Águia Branca
- 2º - Grupo Buaiz
- 3º - Grupo Pianna
- 4º - Grupo Líder
INDÚSTRIA
Construção
- 1º- Grand
- 1º - Galwan
- 3º - Morar
- 4º - MRV
- 5º - Épura
A pesquisa
O diagnóstico desse reconhecimento se consolida na pesquisa de mercado realizada pelo Instituto Futura Inteligência, entre os dias 2 e 8 de agosto, com 2.400 pessoas nos municípios da Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha.
Ao todo, 31 segmentos foram contemplados na pesquisa e 132 marcas avaliadas pelos entrevistados. Para cada uma das marcas avaliadas, foi calculado o nível de reconhecimento que elas têm para a população da Grande Vitória. Para a avaliação, foram consideradas todas as marcas que alcançaram no mínimo o nível de 20% de reconhecimento do público consumidor.