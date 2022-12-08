Marcas de Valor A Gazeta revela os vencedores de 2022

Premiação do Marcas de Valor 2022 aconteceu no Teatro Sesc Glória, em Vitória Crédito: Thiago Almeida

Reconhecimento é o resultado da boa atuação das marcas de valor no Espírito Santo. Após quase três anos de uma economia encoberta pela sombra da pandemia, o bom desempenho dos negócios que mais se destacam na economia capixaba comprova que planejar o futuro e investir em dias melhores é a chave para o sucesso, principalmente quando há desafios a serem enfrentados e vencidos.

Na noite desta quarta-feira (7), no Teatro Sesc Glória, a premiação foi em grande estilo. Os apresentadores da TV Gazeta, Rafaela Marquezine e Diego Araujo foram os mestres de cerimônia e conduziram a entrega dos troféus aos vencedores.

Com destaque para o universo lúdico das artes cênicas, a 13ª edição do Marcas de Valor, prêmio de A Gazeta que valoriza e dá visibilidade às empresas e instituições com melhor desempenho em diversos segmentos no Estado, faz alusão a um espetáculo teatral de sucesso, pois uma marca de valor atua com estratégias que envolvem, entre outros atributos, imagem e relacionamento com o público.

Avaliação

Entre os atributos avaliados estão credibilidade, inovação, qualidade dos produtos ou serviços, embalagem, disponibilidade no mercado ou facilidade de encontrar, imagem, infraestrutura, participação no desenvolvimento do Estado, atendimento ao cliente, relacionamento com as comunidades e cuidado com o meio ambiente.

O presidente do Instituto Futura Inteligência, José Luiz Orrico, conta que mais cinco novos segmentos foram contemplados nesta edição em relação à anterior e também foram realizadas mais entrevistas. No ano passado, 26 segmentos, 110 marcas e 1.600 consumidores fizeram parte da pesquisa.

“Encantar os consumidores envolve ter um bom desempenho em diversos atributos. Alguns se relacionam com todos os segmentos e todas as marcas, como imagem, credibilidade, qualidade e inovação, já outros atributos são específicos de determinados segmentos, como infraestrutura, embalagem e participação no desenvolvimento do Estado, por exemplo. Por isso, a pesquisa ajuda as marcas a pensarem seus atributos e melhorá-los de acordo com as exigências e necessidades do público consumidor, a partir das relações de consumo que estabelecem com seus públicos”, explica.

O estudo considerou o sexo dos entrevistados, equilibrando o mesmo percentual de homens e mulheres, e a faixa etária, dividida em grupos de 16 a 29 anos, 30 a 49 anos e acima de 50 anos. Também foram consideradas na metodologia do estudo a religião, a escolaridade e a renda média familiar dos entrevistados.

“Para as empresas é fundamental ter um diagnóstico que mostre o reconhecimento que o público faz dos atributos das marcas. Desde o início da pesquisa, realizada há 13 anos, observamos que esse resultado é um diferencial para o futuro dos negócios. Além disso, o resultado permite uma comparação das marcas junto aos seus concorrentes, visando sempre a melhoria dos produtos e serviços prestados”, avalia Orrico.

Reconhecimento dos vencedores

O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ao dar as boas-vindas aos convidados, falou sobre algumas das principais realizações da empresa durante o ano de 2022 e reforçou que todos os projetos são realizados em parceria com as marcas capixabas, que acreditam no trabalho diuturno do grupo de comunicação.

Para encantar e conquistar seus consumidores com a mesma magia que uma peça pode envolver seus espectadores, a empresa também precisa desempenhar o papel de protagonista no palco da economia capixaba. Assim como no teatro, também no cenário econômico toda grande atuação merece ser reconhecida. Conheça os ganhadores:

A CARA DO CAPIXABA

1º - Garoto

2º - Extrabom

3º - Nike

4º - Café Número Um

5º - Cafuso

PRODUTOS

Alimentos

1º - Arroz Sepé

2º - Sal Globo

2º - Regina

4º - Garoto

Bebidas Locais

1º - Água Pedra Azul

1º - Água Campinho

3º - Coroa

4º- Cachaça Princesa Isabel

Café

1º - 3 Corações

2º - Cafuso

2º - Número Um

3º - Meridiano

Carnes e embutidos

1º - Cofril

2º - Frisa

3º - Uniaves

3º - Kifrango

5º - Saboratta

Leite e derivados

1º- Selita

1º- Veneza

3º - Piracanjuba

3º - Porto Alegre

SERVIÇOS

Atacado/Utilidade do Lar

1º - Atacado São Paulo

2º - Preço Baixo

2º - Le Biscuit

2º - Minipreço

Atacarejo

1º - Atacadão

1º - Sempre Tem

3º - Vem

4º - Mineirão

Banco

1º - Sicoob

2º - Banco do Brasil

3º - Caixa

4º - Banestes

Eletroeletrônicos

1º - Sipolatti

2º - Casas Bahia

3º - Simonetti

4º - Casa&Vídeo

Escola Profissionalizante

1º - Ifes

1º - Senac

1º - Senai

4º - Cedtec

Escola

1º - Salesiano

1º - Darwin

3º - Monteiro Lobato

3º - Leonardo da Vinci

3º - Primeiro Mundo

3º - UP

3º - São Domingos

Farmácia

1º - Farmes

2º - Santa Lúcia

3º - Mônica

3º - Preço Baixo

Financeira

1º - Concred

2º - Agoracred

3º - BMG

4º - Crefisa

Home Center

1º - Leroy Merlin

2º - C&C

2º - Dalla Bernardina

Hospital

1º - Hospital Santa Rita

2º - Vitória Apart Hospital

3º - Rede Meridional

4º - Unimed Cias

Internet

1º- NET/Claro

2º - GVT/Vivo

Laboratório de Análises

1º - Pretti

1º - Tommasi

3º - Bioclínico

4º - Cremasco

Loja de Calçados

1º - Los Neto

1º - Itapuã

3º - Elmo

Material de Construção

1º - Compose

2º - Rede Construir

2º - Emidio Pais

2º - Bremenkamp

5º - Rede Construbom

Móveis

1º - Móveis Conquista

2º - Danúbio

2º - Móveis Rimo

4º - Vila Bella Móveis

Óticas

1º - Londres

1º - Paris

Plano de Saúde

1º - Medsênior

2º - Unimed

3º - Samp

Shopping

1º - Shopping Vitória

1º - Shopping Vila Velha

3º - Boulevard Shopping Vila Velha

3º - Shopping Praia da Costa

Supermercado

1º - Carone

2º - Extrabom

3º - Casagrande

4º - Epa

Telefonia

1º - Claro

2º - Tim

3º - Vivo

GRUPO

Grande Empresa

1º - Vale

1º - ArcelorMittal

1º - Suzano

4º - Samarco

Entidades

1º - Sebrae

2º - Findes

2º - Acaps

4º - Fecomércio

Grupo Empresarial

1º - Grupo Águia Branca

2º - Grupo Buaiz

3º - Grupo Pianna

4º - Grupo Líder

INDÚSTRIA

Construção

1º- Grand

1º - Galwan

3º - Morar

4º - MRV

5º - Épura

A pesquisa

O diagnóstico desse reconhecimento se consolida na pesquisa de mercado realizada pelo Instituto Futura Inteligência, entre os dias 2 e 8 de agosto, com 2.400 pessoas nos municípios da Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha.