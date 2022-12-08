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Norte do ES

Placas do Brasil: investimento que agrega valor ao MDF entra na reta final

Fábrica que fica em Pinheiros, Norte do Estado, fornece MDF, principal matéria-prima da indústria moveleira, para quase todos os Estados do Brasil

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

08 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Parque fabril da Placas do Brasil
Parque fabril da Placas do Brasil, em Pinheiros Crédito: Divulgação
No próximo dia 15 de dezembro sai da China a máquina que a Placas do Brasil, única fabricante de MDF do Espírito Santo, comprou para ampliar a sua produção de material revestido, que vale o dobro do MDF cru. O maquinário, projetado na Alemanha, estará na sede da empresa, em Pinheiros, Norte capixaba, até a primeira quinzena de fevereiro. O objetivo é iniciar a produção até o final de junho de 2023.
O investimento que a Placas do Brasil está fazendo na sua segunda linha de produção de MDF revestido alcança os R$ 50 milhões. Além da nova máquina, a área de galpões da empresa está sendo ampliada. O objetivo é atender o mercado brasileiro. Hoje, a Placas só não tem clientes no Rio Grande do Sul (um dos maiores mercados do Brasil), Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. "Estamos investindo forte nas nossas vendas, os números já são bons e muito em breve estaremos em todos os Estados do Brasil", diz Luis Soares Cordeiro, presidente do Conselho de Administração.
A capacidade total de produção da empresa é de 30 mil m³ de MDF (revestido e cru) por mês. Hoje, são, na média, 20 mil m³ de cru e 10 mil m³ de revestido. A intenção é elevar a produção de revestidos para 19 mil m³ e jogar a de cru para 11 mil m³, na média. A produção total segue a mesma, mas a capacidade de fabricar o MDF de valor agregado mais elevado subirá consideravelmente, ampliando as margens da empresa.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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