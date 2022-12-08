Placas do Brasil: investimento que agrega valor ao MDF entra na reta final

No próximo dia 15 de dezembro sai da China a máquina que a Placas do Brasil, única fabricante de MDF do Espírito Santo, comprou para ampliar a sua produção de material revestido, que vale o dobro do MDF cru. O maquinário, projetado na Alemanha, estará na sede da empresa, em Pinheiros, Norte capixaba, até a primeira quinzena de fevereiro. O objetivo é iniciar a produção até o final de junho de 2023.

A capacidade total de produção da empresa é de 30 mil m³ de MDF (revestido e cru) por mês. Hoje, são, na média, 20 mil m³ de cru e 10 mil m³ de revestido. A intenção é elevar a produção de revestidos para 19 mil m³ e jogar a de cru para 11 mil m³, na média. A produção total segue a mesma, mas a capacidade de fabricar o MDF de valor agregado mais elevado subirá consideravelmente, ampliando as margens da empresa.