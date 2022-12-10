Procura por hotéis para fim de ano e férias dispara no ES

Sesc Praia Formosa, em Aracruz Crédito: Jansen Dias Lube

Após o que pareceu um longo inverno, o verão vem aí. Com ele, vêm também os turistas, que já estão movimentando o segmento hoteleiro no Espírito Santo. Muitas hospedagens estão com vagas esgotadas. Quem tentar fazer reservas agora para o Natal ou o Réveillon, por exemplo, encontra dificuldades, conforme observa o diretor regional do Sesc, Bruno Negris.



“Há uma demanda muito grande nesta época do ano, principalmente nas unidades que ficam no litoral. Para o Natal e o Ano Novo, estamos com lotação completa nas nossas unidades e, para o mês de janeiro, estamos com cerca de 70% de lotação.”

Apesar de o aumento das temperaturas sugerir praia, também há quem opte pela região das montanhas durante o verão. Negris explica que a unidade do Sesc em Domingos Martins já esgotou suas vagas para a virada de ano e tem grande procura para os finais de semana.

Your browser does not support the audio element. PROCURA POR HOTEIS PARA FIM DE ANO E FERIAS DISPARA NO ES

“Mesmo que os níveis de Covid ainda nos deixem um pouco em alerta, estamos agora exatamente naquela fase de alcançar o pico da procura, até pelo fato de a medicina já ter dominado melhor a questão (do vírus).”

O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis-ES), Gustavo Guimarães, pontua que os resultados já obtidos são positivos e trazem boas expectativas para estação mais quente do ano.

Ele observa, entretanto, que a pandemia alterou alguns hábitos e, ainda hoje, essas diferenças se fazem presentes no momento da reserva.

“Já temos uma movimentação boa, apesar de não estar acontecendo com a mesma antecedência que acontecia. Antes da pandemia, as pessoas faziam a reserva entre 31 e 60 dias antes de se hospedarem. Agora, nesse verão, estamos com média de 15 a 20 dias de antecedência. Mas está acontecendo. Para o Rèveillon, por exemplo, as reservas estão indo muito bem. E considerando esse período mais curto de reserva, estamos com expectativas boas para os próximos meses.”

Guimarães avalia ainda que este verão será essencial para que os estabelecimentos do setor acelerem o ritmo das atividades após as interrupções provocadas pela crise sanitária.

"Hotel não tem como deixar acumular manutenção porque, quando acumula, o custo fica muito alto, mas com a pandemia isso ficou muito exíguo, as empresas deixaram de fazer essa manutenção constante. Não tinha mão de obra, os recursos ficaram muito escassos. Agora, retomamos. Muitos hotéis estão finalizando hoje sua reestruturação. A hotelaria capixaba está preparada para o verão " Gustavo Guimarães - Vice-presidente do Sindihotéis-ES

Em relação aos destinos mais procurados, Guimarães explica que Guarapari é o carro chefe do turismo no verão, em função das praias. Outras cidades litorâneas, como Anchieta e Aracruz também têm grande demanda.