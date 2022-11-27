Papai Noel sem crise! Bom velhinho chega a ganhar R$ 12 mil no ES

A volta do Papai Noel aos shoppings centers do Estado é razão de alegria para as crianças e pais que desejam guardar recordações natalinas com seus filhos. Mas o retorno dessa figura nesses locais também significa uma oportunidade: a de renda extra para autônomos e aposentados que encarnam o bom velhinho.

Afinal, alguns em shoppings espalhados pelo país podem embolsar até R$ 20 mil no mês. No Espírito Santo, nos tronos de diversos shoppings, desfiles e festas, os “Bons Velhinhos” podem receber de R$ 8 a R$ 12 mil, de acordo com a carga horária em que trabalham.

Papai Noel do Shopping Vitória Crédito: Fernando Madeira

As jornadas desses profissionais no Estado variam de 6 a 8 horas por dia, geralmente, começam no dia 5 de novembro e vão até 24 de dezembro, um período de 54 a 44 dias. Sendo eles contratados por uma agência especializada em disponibilizar o personagem ou de forma autônoma durante o tempo natalino.

De acordo com a agência Celebrar, que trabalha com esses profissionais e realiza outros eventos no Espírito Santo e em Minas Gerais para ser o “Bom Velhinho” é preciso ter as características desse protagonista, especialmente os critérios físicos como aquela barriguinha e uma barba para trazer mais realidade ao personagem.

A empresária Tatiane Cardoso, que é sócia da agência, explica que é fundamental que esse profissional tenha muita paciência para encarar a jornada de trabalho.

“Além do critério físico, procuramos Papais Noéis que tenham paciência e saibam lidar com crianças, porque não adianta ter um perfil, mas não gostar do que faz. Então, a gente tem todo um cuidado para selecionar essa figura importante do Natal”, contou.

Ela também ressalta a importância da saúde estar em dia, afinal, a atuação dessa figura é por um período curto e desgastante.

“Antes da seleção e contratação nós pedimos que o profissional traga um atestado médico, que faça exames psicológicos, de coração e sangue. Nós também analisamos os antecedentes criminais. Tudo isso, pois, a maior parte dos nossos noéis tem idades entre 60 a 63 anos, geralmente, pessoas aposentadas que devem ter cuidados importantes para a saúde”, finalizou.

No caso da agência, a seleção começa em março para dar tempo aos Papais Noéis deixarem a barba crescer e se prepararem. Então a contratação é realizada em maio.

Para ser o protagonista natalino em algumas agências não é necessário o treinamento, mas em outras há cursos preparatórios que podem ser realizados de forma on-line ou presencial.

O aposentado, Nilton Alves de Souza, de 71 anos, que trabalha há 7 anos de forma independente como Papai Noel contou que geralmente é contratado por alguns shoppings para realizar o serviço natalino, como o Jardins, localizado em Jardim da Penha, Vitória.

Ele preferiu não informar o valor recebido pelo trabalho, mas explicou que decidiu investir nesse ramo. Atualmente, o Papai Noel capixaba faz até suas roupas sob medida.

Papai Noel capixaba, Nilton Alves de Souza. Crédito: Acervo pessoal